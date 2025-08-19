Pepa Romero no se calla sobre la falta de infraestructuras en Galicia: "El tráfico de todo tipo es un desastre"

Los incendios que asolan España siguen dejando consecuencias colaterales. Galicia es una de las regiones más afectadas, con el tráfico ferroviario suspendido desde el 14 de agosto, afectando a más de 35.000 pasajeros.

En YAS Verano se ha analizado la situación, con reporteros que están cerca de las zonas damnificadas. De la misma forma, también se ha puesto el foco en esas consecuencias que comienzan a estar también en primer plano.

El magacín ha señalado cómo hasta cinco compañías de alquileres de coche han llegado a poner precios abusivos. Con el coste habitual de 43 euros por día en trayectos entre Madrid y Galicia, dichas cantidades han llegado a duplicarse o triplicarse.

De hecho, un periodista del magacín preguntó cuánto costaría trasladarse en un coche alquilado y se señalaba que “sólo dejarlo en Orense son 413 euros” y si se quedaba con el coche allí durante tres días, el precio ascendía a 608 euros.

Por otro lado, los billetes de avión entre ambas comunidades autónomas tienen también los precios disparados, los cifras que rondan los 300 euros por trayecto y que pueden llegar a los 600, incluso a los 1.000 euros, dependiendo del destino y la demanda, que se ha desbordado.

Imagen de 'YAS Verano'. Atresmedia

Pepa Romero ha entrevistado a dos damnificadas por la falta de transporte entre Madrid y Galicia, María y Carlota, dos jóvenes gallegas que han intentado volver a su comunidad desde la capital española.

“Nosotras estábamos en Madrid y teníamos que volver a Galicia. Tenía que ir a Santiago de Compostela, quedaba un asiento en el avión y lo cogí. He pagado 360 euros”, expresaba Carlota.

Pepa Romero, María y Carlota en 'YAS Verano'. Atresmedia

Pepa Romero quería saber cuánto se paga habitualmente por el billete de avión entre Madrid y Santiago de Compostela. “Suele ser por menos de 100 euros, pero ese día subieron un montón el precio”, compartía.

Romero recordaba que los precios de avión siguieron subiendo y Carlota compartía que, además, ese único asiento que quedaba en el vuelo era, además, en clase Business. La otra invitada, María, señalaba que ella debía regresar a Vigo y que pagó 260 euros. “El mío era de clase turista”, advertía.

La presentadora no dudaba en mostrar su asombro. “Por lo menos una tuvo bocadillo y refresco”, expresaba la comunicadora. “Era la única salida; la otra opción era quedarnos tiradas en Madrid, había que volver a casa”, comentaba.

En el caso de María, señalaba que “hasta dentro de cuatro días” no había autobuses y que “la única opción” ha sido el avión. Romero, expresaba que los vuelos a Vigo también son sensiblemente más baratos.

Romero aprovechaba para denunciar la situación de las infraestructuras en general en Galicia y lo mal comunicada que está con Madrid. “También he de decir que también soy gallega y que el tráfico de todo tipo a Galicia es un desastre. Estamos completamente abandonados”, exclamaba.