Afra Blanco lanza una advertencia sobre los incendios en España: “Hay una nula creencia en la prevención"

Tristemente, la situación de los incendios en España está lejos de ser un capítulo cerrado. Con más de 340.000 hectáreas calcinadas, las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura están siendo las más afectadas, situando a este 2025 como el peor año de los incendios de los últimos 30 años.

Aunque el principal foco informativo está en cómo las fuerzas de seguridad, especialmente los bomberos, buscan terminar con las llamas, eso no ha impedido que las voces políticas busquen su parte protagónica.

Lo último ha sido cómo el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha salido en tromba a criticar las políticas antiincendios de las comunidades autónomas, poniendo el foco especialmente en aquellas lideradas por el PP. Da la casualidad de que las tres comunidades más afectadas tienen a presidentes autonómicos del partido azul.

De ahí, que el Gobierno socialista busque poner el foco en ello. En ese debate ha entrado Espejo Público, con opiniones contrapuestas, aunque dentro del debate sereno. Paco Castañares, exdirector general de Medioambiente de Extremadura, ponía el foco en el exceso de burocracia que se ha creado en las comunidades autónomas.

“Los problemas no se van de vacaciones en agosto. Si hay una época en la que los dirigentes políticos, al máximo nivel, del Gobierno central y las comunidades autónomas no deberían irse es cuando se sabe que va a haber una emergencia nacional”, exponía.

“En Portugal, la emergencia nacional está declarada. En Francia, en el sur del país, también lo está. En Grecia lo está, en Turquía también. Pero aquí no, aquí tenemos muchas comunidades autónomas y poco más. No debería ser un problema esto, porque las comunidades autónomas eran una manera de acercar la solución de los problemas a los ciudadanos. Hoy son un elemento de burocracia más”, argumentaba.

Afra Blanco se mostraba de acuerdo en la falta de acuerdos, poniendo el foco en la falta de prevención de incendios. “Detrás de todas las crisis, hay causas estructurales. Las ha estado situando [Castañares]”, empezaba la sindicalista en su intervención.

“Pasa con los incendios, con la despoblación, con la pérdida de las actividades tradicionales, al propio cambio climático”, enumeraba la activista cuando Lorena García le recordaba que “no se ha hecho nada” para evitar esta catástrofe.

“A eso voy. También está la nula creencia en la prevención y en la clara ausencia de participación. La prevención, además de ser más eficaz y barata, también es más segura. Pero hay que ser claros. Aunque esto se pueda cambiar, la prevención sí tiene una competencia, que depende de las comunidades autónomas”, manifestaba.

“Esto no va de trifulcas políticas, sino de prevención. Si se sabe cómo hay que hacerlo, si no se hace, es por decisión política y hay que decirlo. Esto va de recursos y de ingresos, como también de política fiscal y presupuestos”, proseguía. “Si las comunidades autónomas no tienen capacidad o recursos en poder cumplir con sus competencias, que aprovechen el pacto de Estado”, concluía.