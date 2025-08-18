Vuelco total en Eurovisión: el festival sorprende con una nueva imagen para celebrar su 70 aniversario

Eurovisión empieza a anunciar novedades de cara a su próxima edición, la que será la 70ª del festival. Este lunes, 18 de agosto, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) ha hecho pública la nueva imagen del certamen de 2026, que tendrá lugar en Austria tras la victoria de JJ con Wasted Love.

El concurso ha revolucionado desde su logotipo hasta su fuente de letra, ambos de aspecto más desenfadado que los anteriores. La nueva tipografía tiene por nombre Singing Sans y se utilizará en las plataformas oficiales del formato.

Eso sí, se mantiene el estilo manuscrito del logo que se instauró en 2004 y que se refinó en 2014. No falta tampoco el corazón que simula la letra V de la palabra "Eurovisión". Dentro del corazón, al menos en este primer vistazo, no aparece la bandera del país anfitrión de 2026.

Junto al nuevo logotipo se incluye un nuevo elemento gráfico, lo que la UER denomina un "corazón camaleónico". Una figura que "absorbe influencias culturales, música y movimiento". Así, "se adapta para reflejar la identidad del país anfitrión, la individualidad de un artista o un tema en particular, sin perder su inconfundible esencia eurovisiva".

El "corazón camaleónico" es un elemento en 3D que incorpora 70 capas, una por cada año del festival que nació en 1956. Esta renovación ha sido creada por la UER en colaboración con el estudio de marca británico PALS, que también trabajó en la estrategia de Liverpool 2023.

El Festival de Eurovisión cumple 70 años y lo celebra con un nuevo look 💫#Eurovision2026 #UnitedByMusic pic.twitter.com/gEKoqaM0Me — Victor Escudero (@victorESC_udero) August 18, 2025

Martin Green, director de Eurovisión, saca pecho de esta renovación gráfica: "El festival siempre ha sido sinónimo de evolución musical, cultural y creativa. Esta renovación conmemora 70 años extraordinarios y proyecta la marca hacia un futuro emocionante".

"Es audaz, divertida y llena de sentimiento, al igual que el propio festival. Estamos muy orgullosos de presentarla al mundo. Nuestro nuevo logotipo y apariencia han sido diseñados para hacer que la marca de Eurovisión sea más clara en las plataformas digitales, reunir a nuestra familia de proyectos en un solo espacio y proteger la marca a nivel mundial para los miembros de la UER a medida que el festival continúa atrayendo nuevas audiencias en todo el mundo", reflexiona Green.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.