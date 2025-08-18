Un soltero de Madrid asombra a su cita en 'First Dates': "Soy guapo pero no me lo acabo de creer, no sé venderme"

Tras un pequeño parón, First Dates vuelve con nuevas citas en Telecinco. El popular dating show liderado por Carlos Sobera vuelve a la carga con más fuerza que nunca.

En la emisión de este lunes, los espectadores iban a conocer a uno de esos solteros que dejan huella tras su paso por el programa de citas a ciegas.

"Sé que soy guapo pero no me lo acabo de creer. En mi interior me digo: 'Créetelo, eres guapo'", se presentaba Óscar, un gestor bancario de Madrid de 49 años.

"Soy muy tímido. No soy tan partidazo porque no sé venderme y no sé llegar tanto a las chicas. Me cuesta un poco de trabajo. Necesito que me conozcan y que coincidamos", confesaba el soltero a su llegada al programa.

"No uso las aplicaciones de ligar porque tuve una mala experiencia con una chica y me estafó 2.600 euros", hablaba sin reparo sobre su experiencia en el amor.

"No tengo ninguna técnica para poner a alguien mirando para Cuenca. Simplemente inicio la conversación y acabo desviando el tema a ciertos aspectos. A veces, funciona", explicaba Óscar ante la atenta mirada de Carlos Sobera.

La afortunada que iba a conocerle sería Sonia, 49 años, de Algeciras: "No me gusta echarme flores a mí misma. Que hablen bien de mí, los demás".

Sonia, 49 años, en 'First Dates'

La primera impresión de la soltera sobre su cita fue clara y directa: "No es guapito". "Me ha parecido una chica interesante, no extremadamente atractiva pero tampoco del montón", opinaba el madrileño.

"No me gusta una persona que está en el paro. Si tengo una pareja es para estar mejor, no para estar peor", no dudaba en expresarse Sonia al conocer que Óscar había dejado su trabajo como gestor bancario recientemente.

Momento de la cita entre Óscar y Sonia, en 'First Dates'

Durante la cena, ambos compartían algunas aficiones. "Está bien que a los dos nos guste el cine. Pero no me ha gustado que no vaya al gimnasio porque mi tiempo libre lo dedico a eso", señalaba la soltera.

"No me ha parecido guapo", confesaba, entre risas, Sonia cuando él afirmaba, tajante, que sí lo era. "Puede estar un poco rellenita, pero no tanto. Con un poco de ejercicio se puede arreglar", decía el madrileño, por su parte.

La química entre ellos era inexistente y Óscar se dio cuenta rápido de la incómoda situación: "En el segundo plato he visto que yo era el que iniciaba la conversación. Ella no me mostraba el interés suficiente que yo buscaba".

Tras finalizar la cena, ambos compartieron un gracioso momento en la sala privada del restaurante. Mientras bailaban Sex Bomb de Tom Jones, Óscar sufrió un percance. "Se le caían un poco los pantalones", afirmaba, entre risas, ella.

Momento del baile entre Óscar y Sonia, en 'First Dates'

"Dejé preparado el pantalón, ayer por la noche, y no me di cuenta de verificar si necesitaba cinturón o no", se intentaba excusar Óscar.

"Tiene el baile en el cuerpo, se defiende muy bien", comentaba tras ver a Sonia bailar. Tras todo lo ocurrido, la decisión final parecía clara.

Decisión final en 'First Dates'

"He notado que he tenido que iniciar yo la conversación. Me da la sensación que no quieres tener una segunda cita, pero si tú quieres... Yo no lo acabo de ver, pero depende todo de ti", le decía, muy directo, Óscar a su cita.

Por su parte, Sonia le respondía de manera contundente: "Me quedaba callada porque estaba comiendo. No me gustaría tener más citas porque no entra dentro de mis prototipos".