La segunda temporada de 'La Ruta' se estrena en octubre en atresplayer y traslada la acción a Ibiza en los años noventa

La aclamada serie de atresplayer, La Ruta, regresa este otoño con su segunda temporada, titulada La Ruta. Vol. 2: Ibiza. Tras convertirse en una de las grandes revelaciones de la ficción española y arrasar en premios como los Ondas 2023 y los Feroz, la historia vuelve con nuevas tramas para conquistar la plataforma.

Esta vez, la ficción se traslada a Ibiza en 1996, en pleno auge del ocio nocturno internacional. Allí, Marc Ribó, DJ residente en una de las discotecas más importantes de la isla, se enfrenta a su propia historia familiar. Veinticinco años antes, sus padres vivieron en la misma Ibiza, entonces un refugio de libertad durante los últimos años del franquismo. Pero la tragedia del accidente aéreo de Caravelle en 1972 marcó sus vidas.

La nueva entrega se articula en dos líneas temporales a través de seis episodios, funcionando como secuela y precuela de la primera. En el centro de la trama, la transmisión entre generaciones y la memoria familiar.

El reparto lo encabeza Álex Monner, que dará vida tanto a Marc como a su padre, Manuel. Junto a él estarán Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar, además de intérpretes como Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi. También regresarán algunos de los rostros principales de la primera temporada.

La serie está dirigida por Borja Soler y creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y el propio Soler. Y de la producción se encarga Atresmedia junto a Caballo Films, que ya ha rodado en localizaciones de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, a cargo de Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla.

En su primera etapa, La Ruta fue reconocida como Mejor Serie de Drama en los Premios Ondas 2023, y logró tres Premios Feroz, entre ellos Mejor Guion y Mejor Actriz Protagonista para Claudia Salas.

Con este regreso, atresplayer consolida su posición como plataforma líder de ficción española, gracias a un catálogo que combina producciones originales y estrenos exclusivos. Series como Veneno, Cardo, La novia gitana o Las noches de Tefía forman ya parte de su sello más reconocido.

Además, el servicio prepara para este año nuevas apuestas como Mariliendre, El Gran Salto y Mar afuera, que se estrena el 14 de septiembre. Todo ello refuerza la estrategia de Atresmedia de ofrecer la mayor oferta de ficción nacional, tanto en abierto como en su modalidad de pago.

También refuerza su apuesta por las producciones exclusivas como Perdiendo el juicio, A Muerte, Cristo y Rey, Entre tierras u Honor, de las que pueden disfrutar los abonados meses antes de su estreno en abierto en televisión.