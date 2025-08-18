Núria Marín explota ante las críticas por su contenido sobre la Casa Real: "Os jode es que os haya dejado sin argumentos"

Después de que uno de los internautas criticara la forma de comunicar de Núria Marín y Pilar Eyre sobre informaciones relacionadas con la Casa Real, la presentadora de televisión ha saltado defendiendo su trabajo.

Y es que hace cuestión de tres años, la colaboradora empezó a crear contenido bajo el título Royal salseo, donde empezó a comentar "cómo es la mezcla entre la política y el corazón, que sirve también para hacer retratos de la sociedad", explicó en una entrevista exclusiva a BLUPER. Actualmente, también se encuentra destapando los secretos de la realeza con su pódcast Reales y revueltos.

Sin embargo, parece que este espacio no es del agrado de todo el mundo. "Son opinólogos en vez de informadores. Verter una opinión sobre una institución siendo periodista puede sesgar la información", compartía un fiel seguidor de los Reyes a través de redes sociales, a la vez que recordaba "no seguir a Pilar Eyre y a Marín".

Fue entonces cuando la que fue presentadora de Socialité decidió responder a su mensaje en público: "O sea que los periodistas que informamos sobre realeza tenemos que ser pelotas y cortesanos. Yo prefiero aplicar el pensamiento crítico". "El cortesanismo es el peor enemigo de la institución", concluía Núria en su mensaje.

Su contestación no se quedó ahí, ya que la persona que atacó a la periodista siguió firme en su postura. "Si de algo estoy orgullosa es que a lo largo de mi trayectoria de más de 20 años nunca he sido una periodista pelota ni he buscado ser amiga de aquellos de los que hablo", confesó Núria.

Además, también desveló a sus seguidores que "eso me ha traído broncas, peleas y conflictos". Aun así, sentenciaba que "así seguiré. Le pese a quien le pese".

Un mensaje muy apoyado por sus compañeras de profesión, que salieron en su defensa. Entre ellas, Carmen Chaparro, que le dijo que era "maravillosa" y daba fe de su trabajo. María Patiño y Benita Castejón también dieron la cara por Marín en sus cuentas de X (Twitter).

Al igual que salieron muchas personas a su favor, también recibió decenas de comentarios en contra de sus vídeos sobre la Casa Real. "Sigues en tu papel de víctima", "haces contenido pasivo-agresivo", "con 'independentistas' no discuto", son algunas de las notas que le han dejado. La escritora no se amedrentó ante las críticas y aseguró a sus haters que "lo que os jode es que os haya dejado sin argumentos".