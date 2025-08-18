César Muñoz (35) confiesa en 'Fiesta' su truco para rejuvenecer la piel: "Me lo recomendó el médico"

Fiesta dedicó parte de su entrega de este domingo, 17 de agosto, a hablar de los tratamientos estéticos de los famosos para aparentar menos edad de la que realmente tienen. El programa jugó a hacer comparaciones entre celebrities de Hollywood y celebrities patrias, con cierta "mala leche", como comentó en tono jocoso Omar Suárez.

Por ejemplo, el formato de Unicorn Content se encargó de destacar que Demi Moore y María del Monte tienen la misma edad, 62 años, pero que parece que la actriz se ha preocupado más de cuidar su piel que la cantante. O incluso que Lindsay Lohan podría volver a protagonizar Tu a Londres y yo a California por su aspecto jovial a los 39 años.

Después, César Muñoz y Álex Blanquer dieron paso a Jesús Esquide, un especialista en medicina antienvejecimiento. El profesional aseguró que no existe "un tratamiento concreto", sino que lo más efectivo es "la combinación de estos".

Esquide desveló que lo común es realizarse tratamientos de medicina estética, ya que, especialmente en Estados Unidos, la cultura es someterse a procesos "suaves" y "poco invasivos". Esto es, que ya pocos rostros de Hollywood pasan por quirófano. Era entonces cuando Muñoz se animaba a contar su experiencia.

"Yo voy a contar algo que me hago yo. Hay gente que no lo cuenta, pero yo sí. Yo me hago el PRP, un tratamiento de plasma rico en plaquetas", explicó el sustituto veraniego de Emma García. Se trata de un procedimiento que utiliza elementos de la sangre para estimular la regeneración celular.

César Muñoz, en 'Fiesta'. Mediaset España

"Yo tengo rosácea y piel atópica también, así que me va muy bien, doctor. No sé si es una técnica antienvejecimiento, pero me va mucho mejor", aceptó César. "Es un tratamiento fabuloso, fantástico para rejuvenecer la piel", informó Esquide.

Con el fin de mostrar los beneficios del PRP, los cámaras de Fiesta no dudaron en cerrar el plano en la cara de César. Mientras, el extremeño decía: "Es que me lo recomendó el médico por tener la piel sensible. Me viene también bien por este motivo".

Tratamientos aparte, Blanquer se interesaba por los hábitos de vida que se deben seguir para mantener la piel joven. El experto respondió muy rotundo: la clave está en el ejercicio físico. "El ejercicio físico no es negociable. Tanto de fuerza como aeróbico, es fundamental".