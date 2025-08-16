Kiko Jiménez y Sofía Suescun optan por una decisión tajante tras rumores de infidelidad: "Van a abandonar España"

Kiko Jiménez y Sofía Suescun siguen sin salir del foco de la polémica. La pareja ha sido recientemente portada de revista, a raíz de una presunta infidelidad de la influencer y copresentadora. Sumado a sus polémicas con Maite Galdeano y Cristian Suescun, la dupla ha optado por una drástica decisión: dejar España.

Aunque tanto Sofía como Kiko se han enfrentado a las polémicas con Maite Galdeano y Cristian Suescun, la gota que ha colmado el vaso ha sido la portada de esta semana de la revista Lecturas, donde se destapaba una presunta deslealtad de la influencer a su novio con Juan Faro.

Con el creador de contenido hablando para Tardear y también dejando declaraciones para Fiesta, el propio magacín señalaba que a las 18:30 horas era cuando iba a revelar en exclusiva la tajante decisión de la pareja.

A la hora señalada, Omar Suárez hablaba, señalando que Kiko y Sofía no han conseguido levantar cabeza y han tomado una elección radical para poder aguantar el escándalo e intentar salvar su relación sentimental.

“Esta es una información que este programa ha obtenido en exclusiva y que tanto Kiko como Sofía han comunicado. La pareja ha decidido tomar distancia y van a abandonar España próximamente”, revelaba de forma contundente.

Omar Suárez en 'Fiesta'.

Suárez ha detallado en que tras la revelación de la presunta infidelidad, la dupla busca salvar el amor que se tienen y también fortalecerlo. De ahí que busquen poner tierra de por medio y así esperar a que las aguas se calmen.

“Primero quieren dedicar tiempo a solucionar sus problemas y después se enfrentarán a lo que tengan que enfrentarse mediáticamente”, señalaba el comunicador, dado el revuelo causado por la portada de la revista.

Álex Blanquer, César Muñoz, Juan Faro y su madre en 'Fiesta'. Mediaset

Para añadir más leña al fuego, Juan Faro atendía a Fiesta desde su residencia de verano en Galicia, donde habló con la prensa en compañía de su madre. Aunque Faro aseguraba su intención de ser claro, respondió a la polémica de manera un tanto evasiva.

“Me sabe mal que hayáis venido hasta aquí porque yo lo único que tengo que decir es que el amor de mi vida es mi madre. Yo no voy a hablar de mi vida privada, yo no sabía que esto iba a ser tan heavy”, expresaba a Arabella Otero, quien se había desplazado hasta la localidad gallega.

“A mí todo este mundo de la televisión me hace un poco de gracia, pero me da igual porque no vivo de esto, yo vivo de mis negocios”, compartía. “Yo no quiero afirmar ni negar nada, pero tampoco soy un mentiroso. Yo no soy nadie, ellos dos son los que viven de la televisión”, agregaba.