Así fue la última y difícil entrevista de Javier Lambán en televisión: "La sanidad es lo mejor que tenemos en España"

Este 15 de agosto de 2025 será recordado con tristeza por la sociedad aragonesa. Javier Lambán, expresidente de la comunidad autónoma, ha fallecido este mismo viernes a los 67 años de edad en su localidad natal, la zaragozana Ejea de los Caballeros, tras no superar el cáncer contra el que llevaba luchando durante largo tiempo.

Lambán fue una de las figuras más críticas contra la gestión de Pedro Sánchez y firmes defensoras del PSOE de Felipe González. Su última aparición en televisión fue el pasado 4 de julio en Espejo Público, donde conectó de manera telemática.

Haciendo gala de su propia manera de ver la política, Lambán aprovechaba su intervención para defender a la sanidad pública española, como el gran baluarte de igualdad en la sociedad.

Todo a raíz de una pregunta de Susanna Griso, quien señalaba que el exdirigente autonómico se estaba sometiendo a un severo tratamiento médico. La periodista lo recalcaba porque, segundos previos, se veía cómo Lambán se retiraba sangre de sus fosas nasales. A pesar de ello, Lambán ha querido aprovechar su figura por la ciudadanía, “por su partido y por España”.

“Estoy razonablemente bien. Tengo alguna secuela de sequedad de la boca y en la nariz, lo que me produce pequeños sangrados a veces. Pero estoy compatibilizando bastante bien mi condición de paciente con la voluntad de hacer cosas, estoy haciendo muchas”, confesaba a la comunicadora.

Lambán aprovechaba esa intervención para defender a la sanidad pública. “Si me permite romper una lanza por dos instancias que son determinantes en mi vida: mi familia y la sanidad pública española”, manifestaba.

“La sanidad pública es de lo mejor que tenemos los españoles. Se trataría de que en la política, en este momento, si no mejora la sanidad; por lo menos, que no la estropeen. En los centros y hospitales donde yo he sido tratado, el tratamiento ha sido exquisito”, declaraba.

“Toda mi gratitud hacia el personal sanitario será eterna, entrañable e infinita”, concluía en lo referente a la sanidad. Pero Lambán no sólo habló de su situación médica, dado que analizó también la dirección del PSOE tras la entrada de Santos Cerdán en prisión.

En ese momento, el exdirigente aragonés lo tenía claro: el presidente debía dimitir. Lambán consideraba que Sánchez debía dar “un paso atrás y dejando que otros se hagan cargo de la dirección del partido”.

En ese momento, Lambán declaraba sentirse “consternado, sobrecogido e indignado” con las últimas informaciones que trascendían sobre la trama de corrupción que salpica al PSOE y que ha provocado que Santos Cerdán esté en prisión.

"Cerdán se ha descrito a sí mismo como el arquitecto de los Gobiernos progresistas. Ha sido el auténtico número 2 de Pedro Sánchez. Si quienes han sido tus hombres más importantes en la configuración de un proyecto político, uno está en prisión y el otro en una situación muy delicada a lo mejor tienes que pensar que el problema eres tú mismo", expresaba.

De ahí, que consideraba que Sánchez debía irse. “Un demócrata se tiene que atener a las reglas del juego: ser honesto y coherente con su ideario y la ética que pregona”, afirmaba rotundamente.