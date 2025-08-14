El influencer Juan Faro se pronuncia en 'Tardear' sobre Sofía Suescun: "Es algo nuevo para mí. No me creo famoso"

El influencer Juan Faro se ha convertido en uno de los personajes más demandados esta semana después de que saliera a la luz su supuesta relación con Sofía Suescun. Este jueves ha entrado en directo en Tardear para aclarar por qué no se siguen en redes sociales y, en cambio, sí con Kiko Jiménez.

A las acusaciones de que esta trama se trata de un montaje por parte de los protagonistas, él se ha negado rotundamente y ha instado a la pareja a que hablen. Además, tampoco se ha creído la información que ha salido a la luz, en la que la exconcursante de Gran Hermano aseguraría una relación, consentida por su novio.

"Juan Faro, la nueva estrella de Salsear", ha exclamado Leticia Requejo después de ver las intervenciones del empresario. Sin embargo, no han sido tan bien recibidas por Belén Rodríguez, que ha afirmado que la frase "prefiero que me persiga la prensa a la policía" no ha tenido ninguna gracia.

Los colaboradores del programa han mantenido que la historia entre Sofía y Juan ha sido real, y que la actitud de Jiménez se debe a ello. Marisa Martín-Blázquez ha añadido que "está hundido y que ella está temiendo perder a Kiko".

Uno de los reporteros de Tardear, Enrique Ulzurrum, se ha desplazado hasta el domicilio de Faro. Ha podido hablar con él y le ha confesado que no quiere aparecer en televisión, pero ha confirmado que la noticia sale del círculo de Suescun, concretamente, por parte de una amiga suya.

Juan Faro entra en directo en 'Tardear'. Telecinco

La incógnita de los movimientos en redes sociales la ha resuelto, ya que Kiko y él sí que se siguen, pero no sucede lo mismo con la influencer. Y es que el deportista ha desvelado que no es cuestión de seguirse el uno al otro, es que se tienen bloqueados en Instagram.

Sin embargo, cuando le han preguntado en directo, no ha querido dar más declaraciones. Lo que sí que ha dejado claro es que no se cree "famoso" y que "esto es algo nuevo para mí".

Requejo ha sido la primera en contar su teoría: "Seguramente hace ocho días Kiko se entera de esta movida, que tiene todos los ingredientes para que sea verdad, entre Sofía y Juan. Ella para recuperar la relación y para que no se vaya todo al traste, decide cortar todo tipo de contacto y vínculo con Juan".

Ha sido entonces cuando Marisa ha saltado para contar una información de última hora, apoyando la versión de la periodista: "Parece que ha habido un pacto entre Sofía y Kiko de que a esta persona se le bloqueaba".