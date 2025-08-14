‘Espejo Público’ da la última hora sobre la salud de Dioni, cantante de Camela: “Las especulaciones son absurdas”

El dúo Camela ha tenido que suspender todos sus conciertos en las dos últimas semanas. Su vocalista masculino, Dioni Martín, sufría un problema de salud que le impedía subirse al escenario. Y, hace unos días, su hijo Rubén Martín, en un concierto, confirmó que “lleva un tiempo un poquito malo de la voz”, por lo que pidió que todos los asistentes le mandasen un saludo.

Espejo Público ha querido adentrarse hoy en el tema, y en el tramo final del programa, Gema López ha charlado con Ana Rodríguez-Almeyda, quien es mánager del grupo desde el año 2005. “¿Nos tranquilizas?”, fue lo primero que preguntó la periodista. “Sí, sí. Ha tenido una faringitis aguda, pero nada más allá, nada grave”, respondió la representante.

Gema López valoró cómo le tuvo que “pesar muchísimo” a Dioni el cancelar conciertos, pues él nunca había estado en esa tesitura. “Nunca, jamás, hasta ahora. Dioni no había suspendido un concierto jamás. Él es muy responsable, pensaba en el equipo, el público y lo ha pasado mal, la verdad”, reconocía Ana.

La presentadora quiso saber si Dioni había estado informado de “todo lo que se ha especulado” en las redes sociales sobre su salud. “Dioni prefiere no mirar mucho las redes sociales, a pesar de que le gustan. Pero las especulaciones son absurdas. Es una faringitis que comenzó con mal pronóstico”, resumía la mánager.

Así, no eran capaces de mejorarlo en un primer momento, y por eso se ha retrasado su recuperación. Pero una vez le han hecho todas las pruebas pertinentes, se confirma que “no tiene nada grave”. Incluso se fijó la vuelta de Camela a los escenarios: “Esperamos poder estar la semana que viene en la feria de Málaga”. Una cita que tendrá lugar el próximo martes por la noche.

Imagen promocional de Camela. Cedida

Desde que se fundase en los años 90, Camela ha sido uno de los grupos más exitosos del panorama musical español. Y, desde hace ya más de una década, han tenido una fuerte vinculación con la televisión.

Ángeles Muñoz, su vocalista femenina, y autora de temas como Cuando zarpa el amor, participó en la segunda edición de Tu cara me suena. Y Dioni, junto a su hijo Rubén, quien también es compositor de Camela, concursaron a dúo en Levántate All Stars, de Telecinco.

Camela también fue jurado del programa Idol Kids de Telecinco, y protagonizó un especial de Nochebuena de RTVE que fue muy aclamado en 2023. Su último gran proyecto en televisión fue poner sintonía a La familia de la tele, con una canción llena de referencias nostálgicas que interpretaron en el plató el día del estreno del programa.