El palo de Antonio Montero contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "El objetivo de estos personajes es ir a 'De viernes'"

El periodista de 'Tardear', muy sincero ante los posibles rumores de crisis entre los televisivos Sofía y Kiko

La idílica relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez se encuentra más que nunca en entredicho. La revista Lecturas asegura que la pareja podría estar al borde de la ruptura tras una supuesta infidelidad de la de Pamplona con el influencer Juan Faro, quien fue detenido por presuntos delitos relacionados con blanqueo y narcotráfico.

Entre más detalles, se menciona que Kiko descubrió las llamadas "citas secretas" entre su pareja y Faro.

Además, todo ha saltado por los aires justo con el enfrentamiento de Sofía con su familia, especialmente con su hermano Cristian y su madre Maite Galdeano.

Cristian acusa a Kiko de manipular a Sofía, mientras que Kiko responde vía abogados y mantiene una actitud prudente. Sobre el asunto, no dudaron en hacerse eco en Tardear, magacín vespertino de Telecinco,

"Kiko está hecho polvo, se enteró la semana pasada. Podrían tener una relación abierta", informaba la periodista Leticia Requejo en pleno directo.

El programa de Mediaset pudo hablar con Juan Faro que sorprendía con sus palabras a los espectadores: "Todos buscamos una amiga así. Es un tema que tienen que hablar ellos". Y no todo quedo ahí, sino que también contaron con el testimonio de Maite, la madre de Sofía.

"Lo que se dice de mi Sofi es mentira. Para mí eran pareja y bien cerrada. A mi hija nunca le han parecido bien las relaciones abiertas, no es de eso. Esto lo ha inventado Kiko para quedar de víctima", negaba Galdeano de forma rotunda lo que se dice de su hija, desde su casa de Murcia.

"Defiendes lo indefendible cuando tu hija ha sido la primera capaz de hacer un montaje con un embarazo. Entonces, también habrá sido capaz de ser infiel. No pasa nada, pero puede ser", opinaba Gloria Camila sobre las palabras de la madre de Suescun.

"Entiendo como madre que no quiera ver ciertas cosas que parecen evidentes", señalaba, por su parte, la presentadora Verónica Dulanto la actitud de Maite.

Desde plató, uno de los tertulianos que quiso alzar la voz sobre el asunto fue Antonio Montero. "Con la información que estáis dando, está bastante clara. Ella ha conocido a este chico y le hizo tilín"

"Se ha planteado algunas dudas y le ha dado vértigo perder a Kiko. Le ha escrito el mensaje de amor para justificarse...", argumentaba el periodista en Tardear.

"Pero hay que tener muy clavito que el objetivo de todos estos personajes, que tienen ya tantos tiros pegados, es un programa que se llama De viernes, que vuelve en septiembre. Y sino, lo veremos", hablaba sin tapujos el colaborador.

