El nuevo proyecto de Marta Flich toma forma en RTVE: 'Directo al grano' es la gran apuesta para las tardes de La 1
La presentadora tomará las riendas del magacín diario, con una propuesta que se centrará en la actualidad y la política.
El fichaje de Marta Flich para Televisión Española fue uno de los movimientos más sorprendentes de la cadena. La periodista dejó atrás su trabajo durante seis años en Todo es mentira, junto a Risto Mejide, para enfrentarse a un nuevo reto profesional. Y lo hará con un nuevo formato al estilo Malas lenguas, que ocupará las tardes de la pública.
Después de su etapa en Mediaset, Flich pasará a tomar las riendas de la nueva apuesta de RTVE para las tardes de La 1. Directo al grano es el nuevo magacín diario, con una propuesta que se centrará en la actualidad y la política, apostando por el análisis en profundidad, la información y el debate con colaboradores e invitados en directo.
El programa se enmarca en la misma línea de otros espacios como Malas lenguas, La hora de La 1 o Mañaneros 360, tal y como ha podido confirmar verTele, formatos producidos también por La Osa Producciones y Mediapro.
Con la llegada de este proyecto a la parrilla de la cadena, es probable que se produzcan nuevos cambios en la programación de La 1, teniendo que reorganizar de nuevo sus tardes. Antes de cerrar la planificación definitiva, el equipo del programa grabará varios pilotos. Con esos resultados sobre la mesa, RTVE decidirá cómo reestructurar la franja vespertina y qué lugar ocupará el nuevo magacín.
Entre las opciones que se barajan está definir si Malas lenguas continuará en emisión o el horario que ocuparán las series diarias, La promesa y Valle Salvaje. Y es que, a pesar de que la idea principal es no mover la ficción, sí que puede afectar al programa que conduce en estos momentos Aida Bao.
Aunque el medio citado ha confirmado que el puesto de Marta Flich estará en la principal, no se elimina la posibilidad de que pase a La 2 y Jesús Cintora asuma el espacio en La 1, ya que la Corporación todavía no ha avanzado información.
La fecha en la que se puede estrenar el formato también está por definir. Se estima que llegue a las pantallas a mediados del mes de septiembre, convirtiéndose así en su gran apuesta para la nueva temporada televisiva.
Directo al grano pretende dar fin a la inestabilidad de la franja, que ha estado durante los últimos meses en movimiento para tratar de remediar el fracaso de La familia de la tele.