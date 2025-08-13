Isabel Rábago deja a todos con la boca abierta en ‘Espejo Público’: “No he hurtado, pero sí he sido colaboradora necesaria”

“Os voy a pedir sinceridad. Os voy a lanzar una pregunta. Atención. ¿Habéis robado alguna vez?”. Con semejante cuestión, Miquel Valls ha sorprendido a sus compañeros de Espejo Público en el tramo final del magacín matinal de Antena 3. Un asunto delicado, pero que algunos se atrevieron raudos a responder, como Gonzalo Miró, que dijo: “Por supuesto”.

Y pronto se unió al debate Isabel Rábago, que dejó a todos con la boca abierta: “No. Pero tengo un problema, colaboradora necesaria sí he sido, pero no he hurtado”. Esto provocó risas entre todos los presentes, que hasta imaginaron la estampa: “Oye, roba tú, que yo vigilo...”, deslizaba Gonzalo Miró.

Isabel Rábago, ante el revuelo, se tuvo que justificar. “He sido colaboradora necesaria de la banda, sin saber que era delito”, reconocía. Y todo sucedió durante sus años de universidad, en Salamanca. Una compañera le dijo que había comprado una estantería en una tienda. “Me dijeron: coge de la esquina ¡Y se lo estaban llevando!”, detallaba entre risas.

Alonso Caparrós, sin filtros, también reconoció su parte de culpa: “En mi época de adolescente he cometido diversos hurtos”. “Jamás he llegado a nada tan grave como robar una estantería”, apostillaba Gonzalo Miró, como dardo hacia Rábago.

Con esta charla como introducción, Espejo Público se sumergió en cuáles son los hurtos más habituales en verano. Incluso hicieron un ranking con los objetos más sustraídos en supermercados y pequeños comercios, que fueron destapando en el propio plató.

'Espejo Público'.

En la cabeza de la lista estaba el protector solar, seguido de bebidas alcohólicas, aceite, repelente de mosquitos y gafas de sol. “Muy golosas”, llegaron a decir sobre este último artículo. Para comprender por qué la crema protectora era lo más sustraído, llegaron a una conclusión: “¡Porque es carísima!”. “A los delincuentes les importa muchísimo la piel, están muy concienciados con la protección”, bromeaban desde Antena 3.

Con semejante lista, Gonzalo Miró reflexionó sobre cómo esos robos los llevan a cabo adultos, pues no coinciden con las cosas que él había “tangado” cuando era “más de chaval”.

Del mismo modo, el programa ofreció los artículos más robados según las zonas, y llamó la atención que en Murcia se roban más chanclas, mientras que en Canarias son los preservativos lo que se llevan los amantes de lo ajeno.