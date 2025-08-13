Cristina Medina, actriz, 54 años: "Hay muchas carencias desde que te diagnostican un cáncer, debería haber un psicólogo"

La conocida actriz de 'La que se avecina' habló sin reparo en 'Y ahora Sonsoles' sobre el cáncer de mama que sufrió en 2021.

Y ahora Sonsoles sigue más fuerte que nunca, también en verano. Ante las vacaciones de Sonsoles Ónega, la periodista Pepa Romero toma el relevo de la madrileña en el periodo estival.

Sucesos, coberturas informativas, debates y entrevistas a personajes de la actualidad son los puntos fuertes de este magacín que triunfa en Antena 3 desde el pasado mes de octubre de 2022.

Este miércoles, una de las actrices más queridas del panorama nacional visitaría el plató de Atresmedia. Cristina Medina, 54 años, sería la protagonista de una interesante entrevista donde hablaría sobre su trayectoria y cómo afrontó su cáncer de mama.

Su bagaje profesional está plagada de papeles cómicos y ella demuestra en público un gran sentido del humor. "Siempre me ha gustado reír, hacer reír y escucharlo", señalaba.

"Compaginé informática y arte dramático... Pero no terminé informática al irme a estudiar teatro en Londres. Mis padres no se creían que iba a Londres a estudiar. Allí, sobreviví como pude: robaba en los supermercados, no pagaba el metro...", le confesaba la conocida actriz de La que se avecina a Pepa Romero.

Cristina Medina, en 'Y ahora Sonsoles'

"Volví de Londres porque me desenamoré de un actor... Un ex de Juliana Ormond", explicaba sobre su vuelta a España. Sobre su trabajo en nuestro país, la sevillana no dudaba en afirmar: "En la comedia siempre se ha dicho lo que no se podía decir, entre risas".

"Veo que ahora hay muchos humoristas que miran por encima del hombro cuando hacen humor crítico", opinaba también la actriz de la obra de teatro ¡Ay, Carmela!

El momento más comentado de la entrevista de Medina en Y ahora Sonsoles sería cuando la actriz hablaría, alto y claro, sobre el cáncer de mama que sufrió: "Hay muchas carencias con esta enfermedad, desde el momento en el que te lo diagnostican".

"Primero, yo pondría a un psicólogo al lado del oncólogo. Sí o sí, pero al lado. Pero bueno, no me voy a poner en plan reivindicativo", argumentaba la actriz las dificultades de los pacientes de cáncer.

"Al principio es un shock. Cáncer es igual a muerte, eso es así. Quién diga lo contrario, miente. Es lo primero que se te viene a la cabeza. Viene un instinto de supervivencia donde tú estás a todo: las pruebas, la operación, cómo ha salido, cuántos bichos hay...Así, durante meses", explicaba.

"Ahora, te dice el prenda: quimio, radioterapia, dos lesiones en la cabeza, tratamiento hormonal y para tu vida dos años. Te quedas con una cara...", confesaba Cristina Medina, en tono crítico.

Pepa Romero y Cristina Medina, en 'Y ahora Sonsoles'

"Estás más rato en el hospital que en tu casa. Es un palo brutal y te asustas cuando te miras en el espejo. Pensamientos catastróficos a punta pala. Es la muerte a pellizcos", relataba en pleno directo.

"Con el cáncer, todo el mundo aplaude a tu alrededor porque estás viva y tú estás reventada. Nadie lo entiende. La palabra cáncer y la palabra suerte no deben ir en la misma frase", finalizaba su feroz crítica a todo lo relacionado con esta enfermedad.

Por último, la actriz habló de la creación de Oncolomeeting, una aplicación que ha creado para que pacientes, supervivientes y acompañantes oncológicos se encuentren.