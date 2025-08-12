'Vamos a ver' resuelve un caso de okupación en directo: el dueño accede por primera vez a su domicilio ante las cámaras

"En España no existe la okupación", así ha empezado Alfonso Egea su discurso para presentar el caso de uno de los invitados de Vamos a ver este martes, 12 de agosto. Y es que el presentador asegura que "hay un ramillete de políticos que se empeñan en decir que nos la inventamos los medios de comunicación y que somos alarmistas".

Para demostrar que se trata de una problemática que afecta realmente a los ciudadanos españoles, uno de ellos ha contado cuál es su situación actual con respecto a la okupación. Un hombre destinó sus ahorros (80.000 euros) para comprar una casa en Vigo, pero actualmente no puede acceder a ella porque hay una familia viviendo ilegalmente que no le dejan ni acercarse.

"Vivo amenazado por el okupa que está en mi casa", contaba. Después de recibir llamadas amenazantes e intimidaciones, se ha visto obligado a contratar una empresa de desokupación para intentar recuperar su hogar. Uno de los reporteros del programa se ha desplazado hasta la vivienda, junto a la seguridad que ha solicitado, para tratar de llegar a un punto de acuerdo entre ambas partes.

Telecinco ha contado, en directo, con el testimonio tanto de Marta, la okupa, como de Pedro, el comprador de la casa. Una adquisición que se realizó hace cinco meses a través de una entidad bancaria, que le advirtió que en un pasado había estado okupada, pero le aseguró que en ese momento ya había sido desalojada.

"En el momento de intentar entrar en la que era mi primera vivienda, me di cuenta de que había alguien y he tenido que recurrir a los servicios de una empresa que me está ayudando a recuperarla", ha explicado el dueño. De hecho, este martes ha sido el primer día que Pedro ha podido acceder a su domicilio gracias a Vamos a ver.

Marta, okupa de la vivienda. Telecinco

"La vivienda está destrozada. Además del precio, tendré que acometer una reforma", ha continuado. Después de escuchar su versión sobre los hechos, Egea ha pedido hablar con la persona que está actualmente okupando el lugar.

Ha sido entonces cuando Marta ha explicado que lleva viviendo ahí cinco años, donde accedió porque se la alquilaron en un principio. "Estaba intentando adquirir una vivienda, pero se echan atrás cada vez que ven a una gitana. Por unos, pagan otros", ha denunciado ante las cámaras.

"Me agarré las manos a la cabeza cuando tuve que alquilarla, porque había sangre por todas las paredes, cristales rotos, persianas rotas, puertas fuera del sitio y humedad", narraba. Además, también ha comentado que la persona con la que firmó el contrato decía ser el dueño.

El presentador ha querido incidir en que, aunque entiende su situación personal, el que okupa una casa que no es suya es el culpable. "Me tienes que entender, yo no lo sabía", ha reclamado ella.

"En el salón de la casa está Pedro, que se ha comprado la casa que usted okupa, y se ha gastado unos dineros muy importantes. Lo que tendría que hacer es marcharse", ha mantenido Alfonso. Marta, en cambio, ha mantenido que se estaba enterando de lo sucedido gracias a la información que le había dado el programa.

'Vamos a ver', testigo de una desokupación. Telecinco

"¿Se va a ir?", ha preguntado el conductor de las mañanas de Telecinco. "Sí, sí. Yo me voy a marchar", ha desvelado la okupa, y ha aclarado que cuando ha escuchado la entrevista de Pedro se ha quedado "helada".

"Ojalá se resolvieran así todos los casos de okupación. Muy bien", ha expresado incrédulo Egea. "Celebro enormemente el sentido común que está mostrando", ha concluido.