Telecinco baraja ampliar el horario de 'El programa de Ana Rosa' para hacer frente a 'Mañaneros' y 'Espejo Público'

La llegada inminente de la nueva temporada televisiva sigue alterando la programación de las cadenas. A falta de menos de un mes para septiembre, las posibilidades para optar por el liderazgo de audiencias siguen siendo muy amplias. Y es que Telecinco plantea jugársela al todo o nada con El programa de Ana Rosa para recuperar su puesto en la franja matinal.

Se estima que el formato que ocupa las mañanas en la principal de Mediaset puede volver a retomar el horario que tuvo en sus inicios: de 9:00 a 13:30 horas. Un espacio en parrilla que se redujo tímidamente con la llegada de Mujeres y hombres y viceversa, acortando el magacín alrededor de quince minutos, y que también recuperó con la retirada del dating show en 2018.

Con esta estrategia, que ha avanzado Poco Pasa TV, pondrían frente a Mañaneros 360 de Televisión Española y se convierten en competencia directa de Espejo Público. Un movimiento con el que apuestan por la información política y uno de los rostros destacados de Telecinco, Ana Rosa Quintana.

El programa de Ana Rosa ganaría más de una hora de emisión, recortando el tiempo del programa que ocupa la sobremesa, Vamos a ver.

El formato, que presentará a partir del próximo mes Patricia Pardo, mantendrá su estructura habitual, con una mesa de actualidad y nuevos rostros de colaboradores. Además, con este cambio en la franja, se situará en el espacio que dejó libre en su momento Ya es mediodía, desde la 13:30 hasta las 15:00 horas.

Audiencia en las mañanas

En los últimos meses, la batalla por el liderazgo de las mañanas en la televisión ha dado un gran vuelco. Tras un arranque de año a favor de Espejo Público en Antena 3, que se impuso de enero a mayo con cuotas entre el 11,7% y el 12,3%, la situación cambió a partir de junio.

La 1 logró arrebatar el primer puesto en la franja matinal, con el programa que presenta Silvia Intxaurrondo y también con el de Adela González y Javier Ruiz, anotando un 12,5% ese mes. En julio subió hasta un 14,7% y sigue consolidándose en agosto. Telecinco solo llegó a alcanzar los datos de alguno de sus competidores en marzo, cuando empató con Antena 3 en un 11,4% de share.

Una de las decisiones que ha tomado el grupo de Fuencarral para tratar de darle la vuelta a esta situación ha sido el cambio de dirección. A partir de ahora, El programa de Ana Rosa estará dirigido por Gracia Jiménez, la misma que se encarga de la dirección de Tardear, según avanza el medio que ha dado la noticia.

Esta medida también afectará a Vamos a ver, que después de que Óscar de la Fuente pase a las tardes de la mano de Joaquín Prat, estará dirigido por Sara Martín y María Cornago.