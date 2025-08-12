El reencuentro de Roberto Leal y Alfred García tras ‘Operación Triunfo’: “Tú me has amamantado en televisión”

Este lunes, Pasapalabra abrió la semana con la visita de cuatro nuevos invitados dispuestos a ayudar a los concursantes Rosa Rodríguez y Manu Pascual a conseguir el mayor número posible de segundos para enfrentarse a El Rosco. La competición se organizó, como es habitual, con un ambiente distendido y con una gran complicidad entre los participantes.

En el equipo azul, junto a la gallega Rosa, se encontraban la exbailaora Cecilia Gómez y el actor José Lamuño, viejos conocidos del formato. Y en el equipo naranja, acompañando al madrileño Manu, participaron la actriz Isabel Moreno y el cantante Alfred García, quienes debutaban como invitados.

La presencia de Alfred generó especial expectación, ya que el artista y el presentador, Roberto Leal, compartieron pantalla por última vez en Operación Triunfo 2017, en una edición que fue un auténtico fenómeno de audiencias. Y el presentador no pasó ese detalle por alto: “Hoy hay un invitado que podríamos decir que lo he criado en mis brazos”, bromeaba Leal.

“Hacía siete u ocho años que no coincidimos en un programa”, detallaba el sevillano. “Se podría decir que tú me has amamantado en televisión”, le respondía Alfred García, quien fue finalista de su edición, e incluso representó a España en Eurovisión junto a Amaia Romero.

“Esto la gente no lo sabe, pero yo te he dado biberones porque eras muy pequeñito en Operación Triunfo”, siguió diciendo Roberto Leal, estirando la broma. Y remató: “Te dormía antes de las galas y luego te soltaba en el sofá”. “Qué bonito fue compartir aquello y vivir esa primera vez para los dos. Fue algo único”, terminó por confirmar Alfred García.

Alfred García viene muy emocionado después de tanto tiempo que vuelve a coincidir con Roberto Leal. 🤗



Esta tarde a las 20:00, en Antena 3, lo veremos. ¡Te esperamos en #Pasapalabra!



https://t.co/QoGV2MVowm pic.twitter.com/oX5kNS9xs0 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 11, 2025

Hay que destacar que en Pasapalabra se han llevado a cabo numerosos encuentros de Roberto Leal con los que fueron los alumnos de la academia de Operación Triunfo en las tres ediciones que condujo en RTVE, entre 2017 y 2020.

Alfred no ha visitado el concurso del rosco hasta 2025, pero no se ha quejado. Una compañera de su edición, que debutó como invitada de Pasapalabra en 2023, sí protestó. “¡Ana Guerra! Qué tal qué pasa!”, dijo entonces el presentador. “¡Qué ganas de estar aquí, por fin!”, le respondía la artista canaria.

“Ya te vale, no invitarme hasta ahora”, le reprochaba con mucha confianza a Roberto Leal. “No me hagas hablar, que enseño el grupo de WhatsApp”, le amenazaba, en tono de broma, el presentador. Ana le cogería el gusto, y hace unas semanas volvió como invitada. Nerea Rodríguez, Cepeda, Roi Méndez, Nia Correia, Samantha Gilabert o Raoul Vázquez son otros ‘triunfitos’ que se han reencontrado con Roberto Leal en el plató de Pasapalabra, y siempre ha brillado entre ellos una gran complicidad.