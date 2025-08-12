Alonso Caparrós, sin filtros al ser preguntado en ‘Espejo Público’: “Gasto más siempre de lo que me puedo gastar”

Espejo Público se ha adentrado hoy en el coste actual de las vacaciones, un tema que Miquel Valls ha introducido después de una intervención de Montse Suárez , quien se va hoy mismo de vacaciones y le preguntó: “¿Te gastas mucho?”.

“Intento comer las coquinas y los productos típicos de Andalucía, que son un lujo para este estómago”, fue la respuesta de la abogada, sin querer entrar en detalle de cuánto dinero emplea en sus días de descanso. Tras esto, Valls hizo la pregunta extensible a los colaboradores.

“Pregunto si gastáis mucho o no. ¿Tenéis un presupuesto asignado? ¿Derrocháis?”, lanzaba. Y el primero en responder, sin cortapisas, fue Alonso Caparrós : “Me gasto siempre más de lo que me puedo gastar”. El resto de compañeros decidió no pronunciarse directamente sobre la cuestión; solo uno detalló que gasta su paga extra de verano en esas vacaciones.

El programa emitió entonces un reportaje sobre cómo hay grandes contrastes en la manera en la que la gente se va de vacaciones: algunos apuestan por la clásica aldea, gastando poquito, y otros disfrutan de grandes lujos. Hay familias que gastan en alojamiento 40 euros por noche para todos, y otras personas que alquilan villas de 1.000 euros el día.

Según los datos ofrecidos por Espejo Público, “cada español gasta 1.400 euros”. Y "muchos, lo que están haciendo es financiar esas vacaciones. Endeudarse para descansar. Crece el número de españoles que pide crédito".

Alonso Caparrós, en ‘Espejo Público’.

El matinal de Antena 3 afirmó que en España estamos ante “las vacaciones más caras de la historia”, con un crecimiento del precio del alojamiento y de los vuelos superior al 10%. Por todo esto, Miquel Valls resumía: “Muchos españoles se han visto obligados a reducir el número de días que se iban de vacaciones”. Y quien antes se iba una o dos semanas, ahora opta por tres o cuatro días.

“La España en la que la economía va como un cohete, los españoles tienen menos vacaciones que nunca”, denunciaba entonces Isabel Rábago. Y puso de ejemplo que Madrid en agosto “parecía la España vaciada y ya no”. Y que ahora “te coges una semana, vuelves a trabajar, aprovechas el puente, pero los precios han subido mucho, por mucho que dicen que no”.

En ese sentido, Alonso Caparrós confirmó que hay muchas personas que optan por alquilar casas, “pero el consumo en bares, en restaurantes ha bajado mucho”. “Lo que te gastas en alojamiento no te lo gastas en comer”, sentenció al respecto.