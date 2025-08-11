Sergio Bezos y Lalachús se reencuentran en 'El Grand Prix': así potencia TVE el talento de 'La Revuelta'
Este lunes, 11 de agosto, el humorista se convierte en el padrino del municipio vizcaíno de Urduliz en su duelo frente a la olímpica Carolina Marín.
El Grand Prix del Verano entra en su tramo decisivo con la disputa de la primera semifinal. Este lunes, desde Vizcaya, el municipio de Urduliz apuesta por el carisma de su padrino, Sergio Bezos, que defiende los colores azules, y se mide a la localidad madrileña de Cubas de la Sagra en un duelo que promete emoción de principio a fin.
Televisión Española sigue firme con el talento que ha salido de La Revuelta, y es que el programa familiar que presenta Ramón García ya reúne a dos de los integrantes que forman parte del equipo de David Broncano. Con esta aparición estelar como padrino del pueblo del norte, se une así Sergio Bezos a su compañera Lalachús, que ocupa un lugar como copresentadora en esta edición.
Al humorista le tocará enfrentarse a una de las figuras más destacadas del deporte en España, la campeona olímpica Carolina Marín. Ella será quien apoyará al municipio madrileño, luciendo la camiseta amarilla, en la lucha por llegar a la final del concurso.
La cómica compartirá protagonismo con Bezos en una jornada en la que no faltarán las pruebas clásicas como los Troncos locos, retos de puntería, velocidad y resistencia o el Perrito piloto, donde los concursantes tendrán que luchar contra el viento.
Lalachús tuvo su primer contacto con este formato de la misma forma que Sergio, como madrina del equipo del pueblo de San Adrián, de Navarra. Ella cumplió su gran sueño desde pequeña, que después se convertiría en su gran trampolín para acompañar a Ramón García como uno de los rostros esenciales en la temporada de 2025.
En el mítico concurso del verano, una de las dos poblaciones, Urduliz y Cubas de la Sagra, que compiten este lunes, 11 de agosto, asegurará su sitio en la gran final.
Trayectoria de Bezos
Sergio Bezos es el encargado del preshow de La Revuelta, donde asume un papel fundamental: crear un ambiente único y cómico hasta el inicio del programa. El humorista interactúa con el público, eligiendo incluso a dos de los asistentes para que ocupen los lugares emblemáticos del plató: la bañera y el bidé que está en el escenario.
Además de su labor principal en La Revuelta, cuenta con una trayectoria televisiva amplia, que abarca trabajos tanto delante de las cámaras como en el equipo de producción. En sus inicios, formó parte del equipo de guion de First Dates durante la primera temporada, ocupándose de rescatar y transcribir los momentos más divertidos y memorables de las citas.
Posteriormente, en 2013, también estuvo en El Objetivo de Ana Pastor, donde asumió tareas de documentación y de transcripción de ruedas de prensa políticas, una experiencia que define como un auténtico “suplicio mental”.
Formó parte de programas como Gente Viva en Playz y Dani & Flo, y en el ámbito radiofónico se convirtió en una voz reconocible en Yu, no te pierdas nada de Los 40 Principales, donde comenzó como colaborador y, después, asumió el rol de copresentador junto a Ana Morgade.