Sergio Bezos y Lalachús se reencuentran en 'El Grand Prix': así potencia TVE el talento de 'La Revuelta'

El Grand Prix del Verano entra en su tramo decisivo con la disputa de la primera semifinal. Este lunes, desde Vizcaya, el municipio de Urduliz apuesta por el carisma de su padrino, Sergio Bezos, que defiende los colores azules, y se mide a la localidad madrileña de Cubas de la Sagra en un duelo que promete emoción de principio a fin.

Televisión Española sigue firme con el talento que ha salido de La Revuelta, y es que el programa familiar que presenta Ramón García ya reúne a dos de los integrantes que forman parte del equipo de David Broncano. Con esta aparición estelar como padrino del pueblo del norte, se une así Sergio Bezos a su compañera Lalachús, que ocupa un lugar como copresentadora en esta edición.

Al humorista le tocará enfrentarse a una de las figuras más destacadas del deporte en España, la campeona olímpica Carolina Marín. Ella será quien apoyará al municipio madrileño, luciendo la camiseta amarilla, en la lucha por llegar a la final del concurso.

La cómica compartirá protagonismo con Bezos en una jornada en la que no faltarán las pruebas clásicas como los Troncos locos, retos de puntería, velocidad y resistencia o el Perrito piloto, donde los concursantes tendrán que luchar contra el viento.

Lalachús tuvo su primer contacto con este formato de la misma forma que Sergio, como madrina del equipo del pueblo de San Adrián, de Navarra. Ella cumplió su gran sueño desde pequeña, que después se convertiría en su gran trampolín para acompañar a Ramón García como uno de los rostros esenciales en la temporada de 2025.

Sergio Bezos y la alcaldesa de Urduliz. RTVE

En el mítico concurso del verano, una de las dos poblaciones, Urduliz y Cubas de la Sagra, que compiten este lunes, 11 de agosto, asegurará su sitio en la gran final.

Trayectoria de Bezos