Así reaparece Sonsoles Ónega tras sus vacaciones: convertida en Olivia Newton-John al ritmo de 'Grease'

Sonsoles Ónega se prepara para volver al trabajo. Antena 3 acaba de lanzar la promo de la nueva temporada de Y ahora, Sonsoles. El magacín diario más visto de las tardes regresa este mes de septiembre. Por ello, la periodista protagoniza un anuncio convertida en la mismísima Olivia Newton-John en Grease.

El magacín se prepara para su cuarta temporada. Como ya sucedió en la tanda anterior, en la que Sonsoles y sus colaboradores bailaban al son de Dancing Queen de ABBA al más puro estilo del musical Mamma Mia!, ahora el turno es de la mítica comedia romántica de 1978.

El equipo del programa ha optado por recrear la emblemática escena de Summer Nights, con la presentadora y Roberto Brasero metiéndose en la piel de los protagonistas, Sandy Olsson y Danny Zuko, acompañados por varios de los colaboradores del programa.

Una promo que ha contado con Aarón Mata como coreógrafo y que ha tenido un equipo de 115 personas, incluyendo 20 bailarines y 20 figurantes. Con el inconfundible estilo de la periodista, este anuncio responde al toque ameno y refrescante del formato.

Estrenado el 24 de octubre de 2022, el programa se ha consolidado como la principal oferta de la franja de la tarde en lo referente a magacines de actualidad. El formato ha logrado el liderazgo en buena parte de sus jornadas en estos casi tres años que lleva en emisión.

En esta transformación de los comunicadores en los protagonistas de Grease están también los colaboradores. En este anuncio, hacen aparición estelar Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

El magacín afronta su cuarta temporada con buenas perspectivas. El espacio concluyó la tanda anterior como el programa de actualidad y entretenimiento diario más seguido de las tardes en televisión, con una media del 10,5% de cuota y situándose por delante de sus competidores.

En un curso marcado por una franja de tarde ha sido especialmente agitada, condicionada por constantes cambios y estrategias por parte de la competencia, de las que Y ahora, Sonsoles ha salido indemne. El resultado de esta firme apuesta ha sido claramente favorable: el espacio ha repetido liderazgo con más de 800.000 espectadores diarios y 3.630.000 de espectadores únicos a lo largo del curso.

El programa ha demostrado un dominio notable, encabezando la audiencia en el 60% de los días de la temporada y posicionándose como uno de los formatos más potentes de Antena 3, contribuyendo en esta ocasión con más de 2 puntos a la media de la cadena.