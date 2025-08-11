Rafa Castaño ('Agárrate al sillón') explica cuál es su rutina en el gimnasio para estar en forma: “No soy un gym bro”

Rafa Castaño regresó hace varias semanas a la televisión, y parece dispuesto a quedarse. El conocido ganador del bote de Pasapalabra arrancó una nueva aventura catódica en Agárrate al sillón y, de momento, ningún concursante ha conseguido echarlo. Uno estuvo a punto, todo hay que decirlo, pero el sevillano ofreció 25.000 euros por su continuidad, una oferta que no pudo ser rechazada por el nuevo participante, que le vendió su plaza en el sillón.

De momento, Rafa continúa en el concurso de Mediaset, y, entrega a entrega, permite a los espectadores conocerle un poco más. Y, en ese sentido, ayer por la tarde desveló cuáles son sus rutinas y hábitos deportivos para mantenerse en forma.

Telecinco decidió emitir ayer, en la franja de tarde, una nueva entrega de este concurso (lo que supuso recortar, una vez más, el programa Fiesta), y Eugeni Alemany arrancó la emisión con mucho énfasis. “¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bros. Es que me han dicho que el programa lo ve mucha gente joven y digo, voy a currarme un poco el lenguaje para conectar así con las nuevas generaciones, a ver si les renta este programa”, decía con humor.

“Porque al que sí que le está rentando es a nuestro campeón. Fuerte al aplauso para Rafa Castaño”, pedía al público, “¿Cómo estás, Gym bro? ¿Eres Gym bro? ¿Sabes lo que es un Gymbro? Yo lo he aprendido”, detallaba Alemany.

“Gym bro no soy. Yo voy al gimnasio, pero no estoy tan metido en el tema”, reconocía Rafa Castaño. “¿Pero cuál es tu rutina? Porque es verdad que muchas veces te pregunto cómo te entrenas mentalmente, pero nunca te he preguntado qué haces tú para obtener este cuerpo”, reconocía el presentador.

Rafa Castaño en 'Agárrate al sillón'.

“Bueno, pues nada, un poquito de máquina, un poquito de cardio, nada. Rutina normal. Rutinas. Y dormir bien”, reconocía el sevillano. “Y subir escaleras”, bromeaba Alemany, invitándole a subir las escaleras del plató para agarrarse al sillón.

Con el término “gym bro”, en la jerga popular, habitualmente se habla de una persona que dedica gran parte de su tiempo al gimnasio y adopta el entrenamiento de fuerza y musculación como parte central de su vida. Pero Rafa Castaño ha dejado claro que, a pesar de estar en forma, no se obsesiona con el deporte.

Hasta el inicio del programa, Rafa sumaba 21 victorias y 78.200 euros acumulados. “Y a ver si hoy superas los 80.000 euros”, le deseaba el presentador. A continuación, Rafa conoció a sus rivales: Ana, Javi, Mimi, Pedro, Silvia y Juan Carlos.

El mejor de todos ellos resultó ser Javi, que se midió a Rafa en el duelo final, pero sin suerte. Se fue a casa con las manos vacías, y Castaño sumó a su hucha 2.400 euros más, lo que le permitió superar esa marca de los 80.000 euros.