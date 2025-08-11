Ana García Lozano recuerda la única entrevista que hizo a su tío Manolo Escobar: “Fue complicado”

Manolo Escobar fue el gran protagonista del espacio Aires de fiesta que conduce Terelu Campos dentro del programa Fiesta de Telecinco. El formato evoca al ya desaparecido¡Qué tiempo tan feliz! que antaño lideró María Teresa Campos en los fines de semana de la cadena.

En esta ocasión, el programa homenajeó la trayectoria del cantante, actor y presentador almeriense. Para ello, contó con la presencia, entre otros invitados, de Ana García Lozano, periodista, coach y sobrina del artista.

Terelu presentó a la comunicadora a través de videollamada. La primera pregunta fue sobre los recuerdos más vivos que conservaba de su tío. “Yo recuerdo que las actuaciones eran eternas”, confesó Ana. Su padre, Baldomero, era guitarrista y representante de Escobar; su madre, Maruja Lozano, cantaora. Esto le permitió vivir desde niña el ambiente de los grandes espectáculos.

“Todos los que conocieron a mi tío saben cómo era. No le importaba quedarse hasta el último minuto, repetir canciones o firmar autógrafos sin límite”, explicó. Sin embargo, recordó con una sonrisa que, para una niña, aquellas noches se hacían interminables.

En un momento de la conversación, Terelu quiso saber si había tenido la oportunidad de entrevistarlo. “Solo una vez en la radio, y fue complicado. No es lo mismo cuando es familia. ¿Tú entrevistaste a tu madre?”, le preguntó Ana.

Imagen del programa 'Fiesta'.

“Sí, varias veces”, respondió Terelu. “Es una sensación diferente: prácticamente sabes las respuestas. Pero lo pasamos muy bien”, rememoraba Ana García Lozano, y comprendiendo la experiencia que ambas compartían.

La periodista también destacó el profundo respeto que Escobar sentía por su padre, Baldomero, que era su hermano mayor. “Solo hacía caso a él”, subrayó. Y recordó una frase habitual del intérprete de Mi carro cuando hablaba de su madre: “No la llevo al espectáculo porque sea mi cuñada, sino porque eres Maruja Lozano”.

Antes de despedirse, Terelu le pidió que definiera a su tío en dos palabras. “Amoroso y tierno”, dijo con emoción Ana García Lozano, cerrando la conexión. El homenaje continuó en plató con la participación de Vanesa, hija de Manolo Escobar y Anita. Ella compartió anécdotas familiares y momentos íntimos que pocas veces se han contado en televisión.

También estuvo presente Loreto Valverde, quien trabajó con Escobar en el espacio deportivo Goles son amores , emitido por Telecinco en la década de los 90. La actriz y presentadora recordó la complicidad y el humor que compartieron ante las cámaras.

De esta manera, Aires de fiesta recuperó la figura de Manolo Escobar, un artista querido por varias generaciones, cuya huella sigue viva tanto en la música como en la memoria televisiva.