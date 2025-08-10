TVE busca levantar sus audiencias de verano: emitirá el partido de pretemporada del Real Madrid en La 1

Este fin de semana, TVE ha anunciado que habrá un cambio en su programación de las tardes. La cadena pública emitirá este martes 12 de agosto el partido amistoso entre el Real Madrid y el WSG Tirol. El encuentro está previsto para las 19:00 horas, lo que afectará de lleno a La Pirámide y Aquí la tierra.

La Corporación pública ha sorprendido con este movimiento, dado que se trata de un partido de pretemporada que, además, ya tenía previsto emitirse en abierto en Real Madrid TV, el canal que tiene la agrupación merengue en la TDT.

Al ser anunciado de forma tan repentina, se puede interpretar como un movimiento de TVE para mejorar los datos de las tardes de La 1. Malas lenguas está funcionando en la sobremesa, así como Valle Salvaje y el liderazgo pleno de La Promesa en su franja. Sin embargo, las cifras de La Pirámide y Aquí la tierra no son nada halagüeñas.

Con este movimiento, TVE retira de su parrilla los programas que peor rendimiento tienen en sus tardes, dejando espacio a un encuentro deportivo. Aunque sea un partido amistoso, la Corporación ha comprobado que los eventos deportivos le han solido beneficiar en sus datos de audiencia.

La cadena pública sabe que el encuentro se verá también en Real Madrid TV. Aunque eso provocará que el encuentro tenga dos canales en abierto, parece que TVE ha optado por apostar a que será un evento lo suficientemente expectante para atraer masivamente a los televidentes. De ahí que se haya hecho con sus derechos para emitirlo en su primer canal.

Será a las 19:00 horas cuando el público puede ver este encuentro amistoso entre el equipo blanco y el procedente de Austria. Este partido servirá también para que el equipo liderado por Xabi Alonso se prepare para el arranque de la nueva temporada de LaLiga, que comenzará el 17 de agosto.

Aunque el Real Madrid ya ha tenido otro encuentro amistoso previo a LaLiga, contra el Leganés, este partido fue a puerta cerrada. Con lo cual, el enfrentamiento contra el WSG Tirol será el primer previo en ser emitido.

Será el calentamiento al debut liguero del Real Madrid contra el Osasuna, que tendrá lugar el martes 19 de agosto. El equipo merengue, que cayó eliminado ante el PSG en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA, será el último de los aspirantes al título en tener su debut en el torneo nacional de fútbol.