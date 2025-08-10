Los sindicatos de Canal Sur cargan contra la cobertura del incendio de la Mezquita de Córdoba: "No lo entendemos"

Canal Sur no deja de estar en el centro de la polémica por su cobertura del incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba. La decisión de no interrumpir la programación por el incidente, que comenzó sobre las 21:15 horas, y limitar la información a un comunicado narrado durante la emisión de una corrida de toros en Marbella y un breve avance informativo después han desatado críticas desde la sección sindical de la cadena.

Los sindicatos de la cadena autonómica han lanzado un duro comunicado criticando la manera en la que se ha cubierto el incendio el cual estuvo controlado una hora después y extinguido pasada la medianoche. Fue en el avance informativo a las 23:40 horas cuando la cadena autonómica cubría lo ocurrido desde las inmediaciones de la catedral.

Tras las críticas vertidas en redes sociales, el director territorial de Canal Sur Córdoba, Pedro García Vázquez, defendía la cobertura realizada desde el ente autonómico. En una entrevista con El Confidencial, revelaba que la cadena tuvo conocimiento de lo sucedido desde las 21:30 horas.

“De inmediato, ponemos en marcha el dispositivo tanto en radio como en televisión y en redes sociales”, señalaba, recordando que se había “valorado realizar un especial informativo”, aunque se descartó para informar sobre el suceso de una forma “proporcional, veraz y alejada del alarmismo”.

García Vázquez ha defendido que, “desde las 21:50 horas”, había “medios de radio y televisión en la zona” afectada. García Vázquez ha recordado que “a las 22:20 horas” se comenzó a informar desde las redes sociales del canal autonómico y “a partir de las 22:30 horas en televisión, en la propia retransmisión” de la corrida de toros.

Manuel Gómez Merino y Paco Eslava, informando para Canal Sur TV sobre el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba. Antonio Gómez Postigo, para Canal Sur Radio pic.twitter.com/ZvysepHKMt — Pedro García Vázquez (@PedroGarcaVzque) August 8, 2025

Sin embargo, la sección sindical CGT-RTVA ha señalado que se debería haber realizado una cobertura especial desde la televisión. El gremio ha declarado que el equipo de guardia de informativos terminó su turno a las 20:30 horas. Sin embargo, todos regresaron “a sus puestos con total inmediatez” para informar sobre el incendio.

“Hubiera sido posible ofrecer información en directo y con mayor prontitud en la televisión pública de Andalucía”, declara en la nota de prensa, señalando que el coordinador de Canal Sur Radio en Córdoba interrumpió sus vacaciones para cubrir la última hora en directo y que el director territorial se trasladó también a la zona afectada.

“Sobre la cobertura de Canal Sur del incendio de la Mezquita de Córdoba” vía @CGTRTVA.

Estaban los medios, estaban los profesionales, estaba todo preparado en Córdoba pero faltó la dirección. #CanalSur #periodismo #Andalucía #MezquitaDeCórdoba pic.twitter.com/xRRzwqbOB2 — Pedro Lázaro Gómara (@plazaro67) August 10, 2025

“Todas estas acciones surgieron de los propios compañeros, que activaron los operativos necesarios. Queremos agradecer y poner en valor el compromiso de todos ellos, verdaderos profesionales”, expresa el sindicato, que cargó duramente contra la dirección de la cadena autonómica andaluza.

“Una vez más, son los trabajadores los que reciben las críticas más injustas, siendo los primeros en no comprender las decisiones tomadas por la dirección, una dirección que una vez más se vale de excusas peregrinas para justificar lo injustificable”, concluía.

Otros sindicatos también se han pronunciado, como UGT. A través de un post en X, la unión denunciaba la “negligente cobertura”. “Mientras ardía nuestro patrimonio, Canal Sur emitía toros. Sin conexión, sin urgencia, sin servicio público”, expresaba, exigiendo “responsabilidades y protocolos claros”.