Así será 'Tesoro o cacharro', el nuevo concurso de Iñaki López en laSexta: "¿Es el zapato de Penélope Cruz?"

La fiebre de los concursos de televisión llega a laSexta. Y es que la nueva temporada llega con cambios en la programación de la cadena, que ha decidido apostar por un nuevo formato, Tesoro o cacharro, conducido por Iñaki López.

"¿Es el zapato con el que Penélope Cruz recogió su Óscar de 2009 o un zapato que te encuentras al fondo del altillo en casa de tus tíos? Si lo sabes, ganas", así empieza la promoción en redes sociales del nuevo programa que llegará próximamente a la pequeña pantalla. El objetivo: descubrir el tesoro entre doce cacharros para llevarse a casa un premio de 50.000 euros.

Atresmedia ha alcanzado un acuerdo con Cuarzo Producciones, la misma empresa que se encarga de La isla de las tentaciones, para adaptar Trash or Treasure, ya que la versión oficial es sueca. Sin embargo, no es la primera vez que este concurso llega a España. Las televisiones autonómicas se adelantaron a laSexta, y en Aragón TV, À Punt y la TVG ya se ha emitido.

Iñaki López volverá con este nuevo proyecto a ponerse al mando de un programa de entretenimiento después de 15 años dedicados exclusivamente a la actualidad. El periodista estaba al frente de los debates de El conquistador del fin del mundo, un reality de aventuras, en ETB2, cuando fue fichado por Cuatro para presentar la versión española de Justo a tiempo.

En el concurso, el presentador proponía una cantidad de tiempo y los concursantes intentaban detener su cronómetro personal lo más cerca posible del tiempo exacto pedido. Además de tener la posibilidad de llevarse un premio económico, cada día se ponía en juego un apartamento al que podía optar la audiencia.

🧐 ¿Es el zapato que llevaba Penélope al recoger el Oscar o uno que te encuentras en casa de tus tíos?



La incorporación de López a este formato no supondrá su salida de Más vale tarde, el programa que presenta junto a Cristina Pardo y que se emite en la franja vespertina.

