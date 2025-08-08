Lydia Lozano no se corta y reaparece en 'Y ahora Sonsoles' tras el final de 'La familia de la tele': "Lo mejor está por venir"

El futuro de Lydia Lozano se encontraba en el aire tras la cancelación de La familia de la tele, el último proyecto del universo Sálvame en las sobremesas de TVE.

Desde el pasado 18 de junio, la periodista no ha aparecido en ningún plató de televisión. Hasta hoy. En un giro sin precedentes, la conocida periodista del corazón reaparecía en uno de los programas más vistos del panorama nacional.

El magacín vespertino Y ahora Sonsoles, en Antena 3, fue el lugar donde la madrileña volvió a salir en pantalla. Y todo gracias a su inseparable amiga, la periodista Pilar Vidal.

En primer lugar, la presentadora Pepa Romero hacía referencia a que este iba a ser el último año del posado veraniego de Ana Obregón, colaboradora habitual del magacín.

"Nosotros ya tenemos una sustituta maravillosa", apuntaba Romero sobre el asunto. El programa emitía en pleno directo unas divertidas imágenes donde Vidal posaba, con un elegante bañador negro, al mismo estilo que Obregón.

"Pilar Vidal disfruta de una tarde juguetona en la piscina junto a su amiga Lydia Lozano", se escuchaba decir en el vídeo que mostraba un divertidas imágenes donde ambas periodistas se daban un chapuzón veraniego.

"Primero hemos comido tailandés, luego tarta y se te ha ocurrido hacer aquagym", comentaba Vidal junto a Lozano. Posteriormente, Pilar se convertía en una improvisada instructora de natación y le enseñaba algunos trucos a la que fuera tertuliana de La familia de la tele.

Pilar Vidal y Lydia Lozano, en 'Y ahora Sonsoles'

"Lo mejor está por venir", finalizaba Lydia Lozano el divertido vídeo compartido en Y ahora Sonsoles, para disfrute y regocijo de los espectadores de Atresmedia.

Tras las imágenes, la periodista explicaba lo sucedido: "Llamé a Lydia Lozano y le dije que alguien se había enterado que habíamos quedado en su piscina. Esto tiene información privilegiada el subdirector de este programa".

"Hay imágenes que no se pueden emitir, yo no había hecho públicas. Era mi Almodóvar pero lo acabo de despedir", admitía Vidal sobre el subdirector de Y ahora Sonsoles.

"Sales estupenda y sales maravillosa. Eres más tú que nunca y me encanta cómo estás aprendiendo a posar", comentaba la periodista Isabel Rábago, presente en plató.

Pilar Vidal, en 'Y ahora Sonsoles'

De una manera curiosa, Lydia Lozano volvía a la televisión. Unas imágenes que no serían posibles si la periodista siguiera formando parte de La familia de la tele o Ni que Fuéramos Shhh, sus últimos proyectos en la pequeña pantalla.

La carrera de Lozano comenzó en los años 80, destacando en radio y televisión. Alcanzó la fama a mediados de los 90 como colaboradora en el programa Tómbola, pero su gran popularidad llegó con Sálvame, donde fue uno de los rostros más icónicos del formato durante sus 14 años de emisión.

A lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por su presencia en programas de corazón y actualidad, convirtiéndose en una figura habitual en la televisión española.

Además, ha escrito libros, como La venganza de la llorona, donde repasa su vida y su trayectoria. Tras el fin de Sálvame en 2023, continuó su trabajo en otros proyectos televisivos y digitales, consolidándose como una de las grandes personalidades del entretenimiento español.