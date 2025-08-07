Maite Galdeano arremete contra Carmen Borrego por apoyar a su hija y a Kiko: "Es boba. Su vida es una mierda"

Maite Galdeano está en el foco de la noticia por el drama familiar que protagoniza junto a su hija, Sofía Suescun. La exconcursante de Gran Hermano se ha pronunciado después de recibir las críticas de los colaboradores de Telecinco y no ha dejado a nadie a salvo de sus ataques.

La más perjudicada ha sido Carmen Borrego, contra la que ha apuntado directamente. Verónica Dulanto le ha avanzado que la madre de Sofía ha cargado contra todos los compañeros de Tardear y contra ella también. "Prepárate", le ha recomendado Álex Álvarez.

La presentadora del programa no ha dudado en preguntarle a la hermana de Terelu qué problema tenía con Galdeano y qué le había hecho, ante lo que ella, con serenidad, ha respondido que "solo intenté ayudarla, pero ella se deja ayudar bastante mal". Un zasca que ha lanzado antes de conocer qué había dicho sobre su persona.

"Carmen Borrego... las bobas estas que están ahí comentando, qué mal comentan. Que luego vean sus vidas, lo que hay en sus vidas... sus vidas son una mierda", expresaba molesta Maite. Y con cierta incredulidad, apuntaba: "He flipado con ella. Muy a mí en el plató que si jiji jaja, criticando a Kiko delante mía, y que ayer me salte Carmen con eso".

"Le chupaba el culo a la Sofía, ¿pero quién es Sofía", añadía. También se ha revuelto contra Tardear porque, según ella, no han sido justos: "A mí me han triturado y estoy como un perro fiel esperando a que mi hija levante el teléfono. ¡Como un perro fiel! Pero ya basta, que hasta Dios se enfada con las personas".

Belén Rodríguez en 'Tardear'. Telecinco

"Esto ya se terminó. Se acabó y se terminó la tontería", decía contundente en su discurso. Carmen se ha dirigido a la cámara para responder a las palabras de la madre de Suescun: "Me da pena lo que dices".

La colaboradora ha contado que, cuando inició el problema familiar hace un año, lo primero que hizo fue contactar con Maite Galdeano y le intentó aconsejar porque ella estaba atravesando una situación similar con su hijo, José María Almoguera. "La palabra respeto no existe para ella", ha señalado Borrego.

Además, también ha desvelado que habló con Kiko Jiménez porque forma parte del equipo de las tardes de Telecinco. "La realidad es que a esta pareja, tanto Cristian como Maite, no les dejan vivir tranquilos", aseguraba.

"Boba, pues boba", se resignaba la hija de María Teresa Campos ante los insultos que le ha proferido la televisiva. "Cuando uno no tiene argumentos para defenderse, ataca a otro", decía contundente.

Belén Rodríguez se ha involucrado en el argumento de Carmen para recalcar que le había dicho que "tenía una vida de mierda". "La suya es estupenda", comentaba la tertuliana con ironía.