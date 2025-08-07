Los hermanos Caballero triunfan en las plataformas de streaming: estrenan nueva serie de comedia en HBO Max

La tercera temporada de Muertos SL ha llegado con una novedad bajo el brazo. Y es que la serie abandona su exclusividad en Movistar Plus+ para incorporarse al catálogo de Netflix. A partir del 31 de julio, las dos primeras temporadas estarán disponibles en Netflix, preparando la llegada de la tercera entrega, cuyo estreno mundial será el 21 de agosto.

En esta nueva etapa, la trama retomará las historias de la funeraria Torregrosa justo donde se quedó la anterior temporada, manteniendo el humor irreverente y la esencia de siempre. El reparto principal continúa encabezado por Carlos Areces y destaca el papel de Amaia Salamanca.

Elenco de 'La que se avecina'. Telecinco

'La que se avecina'

La que se avecina se ha convertido en uno de los mayores referentes de la comedia española. Después de su emisión en abierto en Telecinco, Mediaset llegó a un acuerdo con Amazon Prime Video en 2020. Desde ese momento, se concedió a Prime Video la exclusividad de estreno de las nuevas temporadas, que llegan a la plataforma meses antes de su emisión en abierto en la cadena.

El pacto se ha renovado en los últimos años, ya que durante la presentación de la temporada 15, ambas compañías anunciaron que seguirán colaborando para producir al menos dos temporadas más, 16 y 17. La primera de ellas ya ha sido grabada y próximamente se podrá disfrutar a través de la página de streaming.

Elenco de 'Machos Alfa'. Netflix

'Machos Alfa'

Los hermanos Caballero lograron acceder a Netflix gracias a Machos Alfa, una de sus series más famosas, que se situó en lo alto de la plataforma, superando incluso fenómenos como El juego del calamar.

La trama cuenta cómo cuatro amigos cuarentones se ven obligados a replantear su masculinidad y privilegios ante los cambios sociales. Su éxito ha conllevado adaptaciones en países como Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, consolidando a los creadores como referentes de la comedia nacional.