Los hermanos Caballero triunfan en las plataformas de streaming: estrenan nueva serie de comedia en HBO Max
Los creadores de La que se avecina se encuentran en pleno proceso de casting para escoger a los protagonistas de 'Por el amor de Dios'.
Más información: El duro testimonio de una joven que sobrecoge a Cristina Lasvignes: "Desde que murió mi madre, siento que estoy sola"
Los creadores de algunas de las series más exitosas en España, como La que se avecina, Machos Alfa y El Pueblo, debutan en una de las plataformas de streaming en la que no habían entrado hasta el momento. Con Por el amor de Dios, una nueva comedia, Alberto y Laura Caballero desembarcan en HBO Max.
Por ahora, la serie no se emitirá en abierto. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la veamos en nuestras pantallas después de su estreno en exclusiva en la plataforma, que ha adquirido sus derechos, repitiendo así la estrategia seguida con títulos anteriores como Cuando nadie nos ve o Lume.
La productora Contubernio Films está buscando los actores que protagonizarán este nuevo proyecto y ya tiene en sus manos el guion de Por el amor de Dios. Seguirá manteniendo el humor tan característico que manejan los trabajos de los hermanos Caballero. Según verTele, está previsto que las grabaciones empiecen en septiembre, después de encontrar a los rostros ideales para la producción.
Aún no se ha dado a conocer el argumento de la ficción, aunque se estima que seguirá la línea de sus anteriores trabajos emitidos en Netflix, Movistar Plus+ y Amazon Prime Video. Situaciones de la vida diaria de los personajes con un tono satírico, representando escenas realistas. Con Por el amor de Dios, los hermanos Caballero sumarán una cuarta plataforma a su repertorio.
'Muertos SL'
La tercera temporada de Muertos SL ha llegado con una novedad bajo el brazo. Y es que la serie abandona su exclusividad en Movistar Plus+ para incorporarse al catálogo de Netflix. A partir del 31 de julio, las dos primeras temporadas estarán disponibles en Netflix, preparando la llegada de la tercera entrega, cuyo estreno mundial será el 21 de agosto.
En esta nueva etapa, la trama retomará las historias de la funeraria Torregrosa justo donde se quedó la anterior temporada, manteniendo el humor irreverente y la esencia de siempre. El reparto principal continúa encabezado por Carlos Areces y destaca el papel de Amaia Salamanca.
'La que se avecina'
La que se avecina se ha convertido en uno de los mayores referentes de la comedia española. Después de su emisión en abierto en Telecinco, Mediaset llegó a un acuerdo con Amazon Prime Video en 2020. Desde ese momento, se concedió a Prime Video la exclusividad de estreno de las nuevas temporadas, que llegan a la plataforma meses antes de su emisión en abierto en la cadena.
El pacto se ha renovado en los últimos años, ya que durante la presentación de la temporada 15, ambas compañías anunciaron que seguirán colaborando para producir al menos dos temporadas más, 16 y 17. La primera de ellas ya ha sido grabada y próximamente se podrá disfrutar a través de la página de streaming.
'Machos Alfa'
Los hermanos Caballero lograron acceder a Netflix gracias a Machos Alfa, una de sus series más famosas, que se situó en lo alto de la plataforma, superando incluso fenómenos como El juego del calamar.
La trama cuenta cómo cuatro amigos cuarentones se ven obligados a replantear su masculinidad y privilegios ante los cambios sociales. Su éxito ha conllevado adaptaciones en países como Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, consolidando a los creadores como referentes de la comedia nacional.