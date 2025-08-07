El día en el que Lola Flores sacó de la cárcel a Rocío Dúrcal: El Golosina recuerda a su íntima amiga en 'YAS Verano’

Juan Díaz, El Golosina, ha visitado el programa de Pepa Romero para hablar de la gran amistad que mantenía con la folclórica Lola Flores. El bailaor ha recordado los veranos en la finca de Los Gitanillos, al igual que las fiestas que se celebraban en su casa.

"Era una época única. Se han ido todas las folclóricas y se ha acabado ese sabor del flamenco puro", ha manifestado en Yas Verano. "Sale gente nueva, con su valía, pero no es lo mismo", ha reconocido. Y es que El Golosina es un gran defensor del arte de Lola Flores, ya que pasó de admirarla a ser su amigo más íntimo, convirtiéndose en inseparables durante varias décadas.

El invitado de Antena 3 llegó incluso a imitarla, movido por una gran fascinación, y se convirtió en transformista. Gracias a ello, se conocieron en persona y, desde ese momento, Juan empezó a formar parte de su familia.

Además, ha querido recalcar la importancia que le daban las artistas de aquel momento a la prensa: "Ellas eran distintas, te daban para vivir". La presentadora ha apoyado su argumento, asegurando que ahora "todos se apartan de la prensa".

"Yo, un niño de pueblo, humilde, de la posguerra, tengo la suerte de haber vivido con ese monstruo. Habrá gente buena, pero ella como madre, como amiga y como artista ha sido única", ha confesado Juan. "Con una luz que donde íbamos se paraban los relojes. La gente se callaba como un paso de Semana Santa a la hora clave", describía".

Juan 'El Golosina' en 'Yas Verano'. Antena 3

Ha recordado uno de los momentos que se han quedado grabados en su memoria: "Un día llegó la policía con la furgoneta a un club clandestino donde grandes figuras se reunían para hablar de política, en tiempos en los que no se podía, y se los llevó a todos detenidos, incluso a la Dúrcal".

"Cuando se enteró Lola Flores se puso un abrigo y se presentó en la dirección general de seguridad. 'Mi comadre, ya está en la calle mi comadre, que es una artista muy grande y lleva el nombre de España por todos los sitios'", explicaba El Golosina que decía La Faraona.

'Los Gitanillos'

En el año 1994, ella mostró cómo era su finca por dentro y explicó cómo se distribuían en las habitaciones. El amigo de Lola Flores también ha desvelado cómo eran los veranos en casa de la familia: "En casa de Lola siempre había plato para veinte invitados. Nunca te faltaba la comida".

"He tocado el cielo con las manos. He visto noches imborrables, cantándole Rocío y ella revolcándose", ha confesado emocionado.