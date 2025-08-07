Dean Cain apoya a Trump: el Superman de 'Lois & Clark' se suma al Servicio de Inmigración estadounidense

Dean Cain, conocido mundialmente por su papel de Superman en la serie Lois & Clark: las nuevas aventuras de Superman, que se emitió en RTVE en España en la década de los 90, ha vuelto a ocupar titulares y no por su trabajo como actor. Sino tras anunciar públicamente su intención de sumarse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El actor expresó su decisión en el canal Fox News, dejando claro su respaldo a la actual agenda migratoria de Donald Trump, presidente en su segundo mandato. El anuncio de Cain llega tras la difusión de un vídeo de reclutamiento de ICE en sus redes sociales, el cual ganó viralidad después de que el presentador Jesse Watters, de Fox News, lo mencionara en su programa.

El propio intérprete explicó en directo que, si bien había trabajado como ayudante del sheriff y agente de policía de reserva, hasta ahora no había formado parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, después de la repercusión mediática que generó su publicación, Cain fue contactado por responsables de ICE y confirmó a Watters que está en proceso de integrarse formalmente como nuevo agente.

“Este país se construyó gracias a patriotas que dieron un paso al frente, fuese popular o no, e hicieron lo correcto. Creo sinceramente que estas medidas son lo correcto”, declaró Cain, quien defendió que la situación migratoria requiere firmeza.

El actor recalcó durante su intervención que Estados Unidos cuenta con “un sistema de inmigración que no funciona” y justificó su postura señalando que espera una reforma del Congreso, pero mientras tanto apoya “cumplir la promesa electoral” de Trump de reforzar el control fronterizo. “Esto es lo que la gente votó. Es lo que yo voté y él lo va a llevar a cabo, y yo haré mi parte para ayudar a que así sea”, puntualizó.

Imagen de 'Lois & Clark: las nuevas aventuras de Superman'.

La decisión de Cain surge en un momento en el que ICE atraviesa una de las mayores expansiones de su historia, bajo el mandato de Trump. La agencia federal ha intensificado sus operaciones y se ha propuesto reclutar hasta 10.000 nuevos agentes, ampliando las redadas migratorias y fijando el objetivo de alcanzar las 3.000 detenciones diarias. Estas acciones han generado una fuerte controversia, con protestas de defensores de los derechos humanos y voces críticas que denuncian el impacto en comunidades inmigrantes vulnerables.

Previamente, Cain también se había pronunciado sobre la nueva visión del personaje que lo catapultó a la fama: Superman. Mostrándose crítico con la adaptación que James Gunn ha dirigido recientemente, el actor ironizó acerca de la lectura “progresista” actual, recordando que Superman “es un inmigrante, un extraterrestre”.

No obstante, quiso matizar que el “estilo americano” siempre ha sido favorable hacia los inmigrantes, aunque insistió en que deben existir límites claros: “No podemos recibir a todo el mundo en Estados Unidos. La sociedad fracasaría. Así que tiene que haber reglas”.

La noticia ha provocado reacciones diversas entre la opinión pública y los fans del actor. Mientras algunos celebran la coherencia y el compromiso de Cain con sus convicciones, numerosos espectadores consideran que resulta contradictorio que el intérprete de Superman—un icono de acogida y justicia—asuma un papel activo en una de las agencias más cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos.

En cualquier caso, Dean Cain ha vuelto a situarse en el centro de la polémica, esta vez no por salvar el mundo ficticio, sino por su deseo de actuar en el terreno real de la política migratoria estadounidense.