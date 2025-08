Un soltero de 'First Dates' asombra a su cita: "Estoy casado y busco otra pareja porque mi esposa tiene Alzheimer"

First Dates sigue al pie del cañón, una noche más, en Telecinco. El popular dating show siempre sorprende con las mejores citas a ciegas y sus solteros más exigentes.

En la emisión de este miércoles, Carlos Sobera conocería a uno de esos solteros que sorprenden siempre en su paso por el programa.

"He tenido cosas muy bellas en la vida, he estado casado 4 veces y jamás he sido infiel a mis esposas", se presentaba Francisco, de 87 años, de Montblac (Tarragona).

"¿Cuánto tiempo llevas solo?", le preguntaba directamente Carlos Sobera. La respuesta del soltero catalán iba a confundir a más de un espectador del formato.

"Estoy solo, en el sentido de no tener presencia física en mi casa, desde hace un año", señalaba Francisco ante la incrédula mirada del presentador vasco.

"Soy casado y convivía con mi mujer, pero se la tuvieron que llevar internada por Alzheimer. No hay quién lo cure. Mi esposa no puede convivir conmigo, no lo digo yo, sino los médicos. Por eso busco una pareja", explicaba detalladamente.

"Soy un animal de pareja, lo he sido toda la vida. Mis hijos quieren mi felicidad. Ella necesitaba cuidadores especiales y yo me quedaba solo, es la conclusión. Solo no quiero quedarme, mientras yo pueda evitarlo", argumentaba, sin rodeos.

Helena, 80 años, en 'First Dates'

La afortunada que iba a conocerle sería Helena, de 80 años, de Barcelona: "Me gustaría conocer un hombre para poder ir de vacaciones, salir los fines de semana, si algún día entre semana nos podemos ver, perfecto. Nada más".

"Tiene su atractivo. Me gustan las personas que se distinguen por ello y ella lo tiene. Por ahí, vamos bien", opinaba, en primer lugar, Francisco sobre su cita de esta noche.

"Muy buen arreglado, perfecto. No tiene barriga, como a mí me gustan. Yo tampoco tengo", comentaba ella sobre Francisco.

Durante la cena, Helena probó su plato y no le gustó por el exceso de vinagre. En un gesto de caballerosidad, Francisco le ofreció a intercambiar los platos. Ella no tardó en valorar la actitud del soltero catalán.

Momento de la cita entre Francisco y Helena, en 'First Dates'

"Un detalle perfecto. Me cogía picor en el cuello por el vinagre", explicaba ella. "Me gusta su presencia y sus ganas de vivir", comentaba Francisco durante la cita.

"No me ha dado detalles pero si está casado se tendrá que divorciar. No sé si está en proceso de papeles o no. No está separado, no sé por qué se ha apuntado. Lo encuentro raro", se sorprendía Helena al conocer que Francisco continúa casado con su mujer.

Decisión final en 'First Dates'

La decisión final era una incógnita real ante la negativa de Helena de estar con un hombre casado. Incluso, al final de la cita, ella le preguntó: "¿Estás casado, separado o divorciado?".

"Estoy casado oficialmente, tengo un contrato de casamiento que sigue en vigor. Tengo que solucionar mi tema", le explicaba. Aun así, él insistía en tener una segunda cita: "Es vital".

"Yo también, pero cuando se arreglen todos los papeles", respondía, sin tapujos, Helena. "Continuamos hablando", se despedía el catalán mientras abandonaba el programa junto a Helena.