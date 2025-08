Lorena García hace el agosto en ‘Espejo Público’: “Todos los que trabajamos en la tele estamos obsesionados con la audiencia”

Lorena García conduce desde hace unas semanas cada mañana Espejo Público, haciendo su particular agosto mientras Susanna Griso disfruta de sus vacaciones. Está encantada con la experiencia, tanto que afirma que, si tuviese carta blanca para crear su propio programa de televisión, elegiría algo muy similar a lo que ya realiza en Espejo Público.

“Tengo la suerte y lo digo siempre, de hacer un programa con muchísimo rigor. La gente apuesta por nosotros cuando hay algo de actualidad, cuando tienen que informarse. En el día a día tenemos una audiencia muy fiel, pero cuando ocurre algo especial el dato va especialmente bien”, afirma a BLUPER, en una entrevista que tiene minutos después de acabar su labor en el matinal de Antena 3.

Lorena asegura que las críticas destructivas en redes sociales le “resbalan bastante”, mientras que las constructivas “ayudan a crecer siempre”, porque “todos cometemos errores, y en el programa también. Yo, personalmente, los puedo cometer”. Y destaca la importancia de “poner el filtro necesario” para no dejarse afectar en exceso ni por los comentarios negativos ni por los elogios desmedidos.

¿Cómo estás llevando este verano?

Muy bien, con muchísimas ganas como siempre. Además, este verano, que es especialmente intenso en la actualidad, pues a tope cada día, la verdad.

Lorena García en 'Espejo Público'.

Tu trabajo no es igual cuando eres copresentadora que cuando toca ser presentadora titular.

Claro. Vivo la actualidad con la misma intensidad, pero cuando estoy sola y estoy presentando el programa completo, es verdad que es otra responsabilidad. Yo me lo tomo muy en serio, y lo disfruto muchísimo.

Llevo ya bastantes años en esto, y tengo los nervios típicos, pero estoy con muchísimas ganas. Siempre deseando que llegue el verano y hacerme cargo de Espejo.

¿Cómo arranca una jornada de trabajo tuya?

Te diría mejor que cuándo termina, ¿no? Porque siempre hay alguien del equipo trabajando por y para Espejo Público. Estamos constantemente conectados por un grupo de mensajería. Me levanto a las 5:30, viendo el desayuno informativo de las nueve de Vicente Vallés y a las 6:15 tenemos la primera reunión por Teams.

Después paso por maquillaje y peluquería y me pongo a fondo con la escaleta del programa, que comienza a las 9:05. Es un no parar; la carga de trabajo a primera hora es impresionante, porque estamos pendientes de toda la actualidad. A media mañana celebramos otra reunión y también otra tras finalizar el programa.

¿En qué momento desconectas?

Desconexión total no hay, los periodistas estamos 24/7, esto es así. Ni en vacaciones terminamos de desconectar, porque si hay una noticia jugosa estamos pendientes. Pero es verdad que la franja de después del programa, entre las 2 y las 6 de la tarde, sí que suelo desconectar bastante, si es un día normal, en que no haya nada excepcional. Si hay algo excepcional, evidentemente estoy conectada.

A partir de las seis de la tarde el grupo está otra vez a tope en el WhatsApp que tenemos el equipo. Y ya hasta que nos acostamos, y dormimos menos de lo que posiblemente nos gustaría y deberíamos.

Se suele decir que hacer televisión en verano es más complicado porque los temas escasean. Pero, por ejemplo, en la parte política eh estamos teniendo también un verano atípico.

Llevamos ya varios veranos en los que siempre hay uno o dos temas potentes, que nos permiten tener bastante información y actualidad sin tener que buscarte un poco la vida. Estos días la escaleta sí que nos está costando un poquito más, pero en otros hemos tenido temas más que de sobra, porque ha habido mucha actualidad. Y me atrevería a decir que el final de agosto va a venir también cargado.

Lorena García en 'Espejo Público'.

¿Hasta qué punto te obsesionan las audiencias y el dato?

Todos los que trabajamos en televisión estamos obsesionados con la audiencia. La primera obsesión es hacer un buen programa, que yo creo que con Espejo es lo que intentamos, que el programa del día siguiente sea el mejor posible.

Pero se trabaja también con el objetivo de que la gente te vea en casa, y eso revierta buenos datos de audiencia. Nosotros a las 8 de la mañana todos los días estamos viendo las audiencias y analizando la curva. Este tema ha ido bien, este tema ha ido un poquito peor, dónde se va la gente, dónde entra más gente. Entonces, obsesión un poco, pero sobre todo por hacer un muy buen programa y que la gente te vea.

En Espejo Público, ¿cuál dirías que ha sido el momento más complicado que has vivido?

Lo he pasado mal en temas que a mí personalmente me han tocado más, los temas sociales los llevo regular, los gestiono regular porque me afectan mucho. Momentos de derrumbarme, pues mira, el incendio de Valencia del edificio en febrero de 2024. Cuando nos enteramos de una familia que había fallecido al completo, yo reconozco que ahí me derrumbé. Me parece una noticia tan dura, tan triste, tan injusta.

Y luego la Dana también, porque he estado allí, lo he vivido, lo he visto, he estado con la gente. Esos momentos sí que son un poquito más complicados, la gestión del lado emocional.

El año pasado decías en EL ESPAÑOL que en casa te decían que te morirías de hambre con el periodismo.

Sí, eso me lo dijo mi madre, pobrecita, que siempre me dice, “¿por qué siempre lo recuerdas?”. Pero es que es así. Mi madre era totalmente contraria que yo estudiara periodismo, por esta leyenda negra de que no hay trabajo, de que se paga mal, que es verdad que hay situaciones así.

Ojalá hubiera mejores sueldos en periodismo, y en otras tantas profesiones. Pero yo quería ser periodista, yo ya era periodista antes de estudiar periodismo porque lo sentía, tenía la necesidad de contar, de conocer y contar. Y me alegro enormemente de no haber hecho ni puñetero caso a mi madre. Porque disfruté la carrera y llevo disfrutando más de 20 años en esta profesión y he disfrutado cada día de este trabajo, con sus luces y sus sombras.

Hay quien piensa en estudiar Periodismo como una puerta para la fama.

Cuando mucha gente dice: yo quiero estudiar periodismo porque quiero salir por televisión. A mí sí me parece un error. Y lo digo cuando he dado clases a chavales, si tú estás aquí porque quieres salir en la tele, vete. Si tu objetivo es salir en la tele tenemos un problema, porque posiblemente no acabes trabajando en la tele o no te den apenas minutos de pantalla. Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Un frustrado toda tu vida?

Si tú quieres ser periodista es porque te guste contar, porque disfrutes de la información, de conocer, de contrastar, de acudir a las fuentes, de meter el dedo donde puede ser más complicado y contar esa información. Pero que ese sea tu deseo, no los focos.

Pasaste por un bache de salud recientemente que te hizo pasar por el quirófano, ¿cómo te encuentras?

Físicamente, estoy bien, aunque muy vigilada, porque era una tumoración rara que requiere controles continuos cada tres meses. De momento, todo bien: la recuperación fue muy buena, era un tumor muy localizado y pequeño, y tuve un médico extraordinario.

Psicológicamente, es verdad que lo he pasado regular porque me ha costado el asimilar la sensación de sentirte vulnerable. Y estoy aprendiendo a convivir con esa incertidumbre que es el tener algo que sabes que se puede reproducir, y que posiblemente te obligue a pasar por el quirófano. Esa es la realidad.

El mensaje que lancé el primer momento y que quiero seguir lanzando es que hay que revisarse, hay que ponerse siempre en manos de médicos cuando veamos que algo hay raro, y no saltarse una revisión. Que es lo que estoy yo, yendo cada tres meses hay que ir al médico, con la mejor actitud y con ganas.

¿Ves televisión en tu tiempo libre?

La verdad, muy poca televisión. Sobre todo veo los informativos de Antena 3, que sigo a diario. Algo de series y otros programas, siempre en formato a la carta. En cualquier caso, con dos niños en casa, la mayoría de las veces son ellos quienes deciden qué ver.

¿Cuándo te tomarás tus vacaciones?

Ya he tenido tres semanas, que nadie sufra por mí. Y luego en septiembre tengo algún día también de vacaciones. Y durante el año intento hacer un poquito de ingeniería de calendario, uniendo días libres, que me permiten luego llegar a junio con oxígeno.