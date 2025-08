Un soltero de 'First Dates' se rompe por completo con su cita: "Trabajé en la noche y siempre he estado emborrachándome"

First Dates no falla nunca a su cita con los espectadores de Telecinco. El popular dating show siempre sorprende con los solteros que buscan el amor en su famoso restaurante.

De esta manera, Carlos Sobera recibiría a una soltera de lo más especial. "Ahora me apetece tener pareja porque tengo tiempo para dedicarle. He cumplido con la sociedad, como madre y como trabajadora. Ya puedo ser libre", se presentaba Fani, de 66 años, de Palma de Mallorca.

"Yo quiero un compañero pero cada uno con su espacio. Nosotros ya no vamos a formar una familia, no tenemos un futuro nunca. Cada uno en su casa", no dudaba en decir ella.

El afortunado que iba a conocerla sería Juan, de 66 años, de Palma de Mallorca: "No he llegado a encontrar a la persona adecuada. Miraba mucho las tetas y culos y, ahora, ya me estoy quitando de todo esto".

"Busco una mano que agarre fuerte, un beso con amor, cosas que creo que son normales. Amor, en conclusión", añadía el soltero en su primera intervención en el programa de Mediaset.

La primera impresión de Fani no tardó en llegar: "Tiene un poco de barriguita pero como yo también tengo pues no podemos exigir tampoco tanto". "No es top model pero es una mujer que reúne las condiciones de su edad", opinaba, por su parte, él.

"Es una mujer muy guapa y atractiva, eso le da mucho valor a su personalidad. Me ha gustado todo de ella", confesaba Juan sobre su cita de esta noche en First Dates.

Fani, 66 años, en 'First Dates'

En un momento del encuentro, Juan confesaba cómo había sido su pasado: "Mi vida ha sido complicada. He trabajado en hostelería, muchas noches, tomas copitas, tu mujer te espera y estás nervioso. Tapas todas esas carencias con alcohol".

"Resulta que has estado 40 años emborrachándote cada día y eso no es bueno, ni antes ni ahora. Tuve la voluntad de dejarlo todo, la noche, el tabaco y el alcohol. Ahora, busco otra cosa: amor", se abría en canal el de Palma de Mallorca.

Juan, 66 años, en 'First Dates'

Posteriormente, Fani le contaba que ha pasado la mayor parte de su vida cuidando a su hija con discapacidad y que ahora que vive en un piso autónomo: "He empezado a respirar".

Al escuchar las palabras de Fani, el de Palma de Mallorca no pudo contenerse las lágrimas y se rompió por completo: "Ha tenido que aguantar mucho y sufrir. Es una guerrera y se lo merece todo. Ante esto, soy muy frágil. Tiene un gran mérito y valor, necesita una recompensa".

Decisión final entre Juan y Fani, en 'First Dates'

"La cita ha ido bastante bien y hemos conectado. Es una mujer sincera y sencilla, habla muy claro. Es lo que me ha gustado de Fani", comentaba Juan sobre su encuentro en el programa.

"Me ha hecho sentir que le gusto. Me ha dado pie para soltarme más", se expresaba ella. Juntos también disfrutaron de un emotivo baile en el reservado de First Dates.

La decisión final estaba lista para sentencia. "Tendría una segunda cita porque creo que hay mucho por descubrir y podemos encontrar el amor por ahí", apuntaba Juan. "Yo también porque no nos ha bastado para conocernos", le correspondía la soltera de 66 años.