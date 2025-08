Falla el panel final de ‘La ruleta de la suerte’ y Jorge Fernández desvela que la respuesta estaba en el decorado

El programa La ruleta de la suerte ha recibido este lunes a tres nuevos concursantes: Marisa, Jesús y Lidia. La fortuna sonrió en primer lugar a Jesús, que acertó el primer panel con una canción de Rosario y le valió 100 euros. Pero quien logró alzarse como vencedora de la jornada terminó siendo Lidia.

Así, Marisa volvió a casa con 100 euros, Jesús con 450, y, por último, Lidia acumuló a lo largo de los diferentes paneles la friolera de 5.360 euros. En su presentación, la joven se presentó como una madrileña de 28 años, que estudió lenguas modernas y habla cuatro idiomas: español, inglés, alemán e italiano.

Lidia contó que también es buceadora semiprofesional, y es amante de las plantas. Soñaba con ganar suficiente dinero como para llevar a sus padres a algún país nórdico, como Noruega o Finlandia, y ver juntos las auroras boreales.

En el panel final, Jorge Fernández le pidió a Lidia que adivinase “tres de un faro”, tres partes de una de estas edificaciones. Para ello, como siempre, el programa le facilitó las letras erre, ese, efe, i griega y la o.

A estas letras, la concursante quiso añadir la ene, la ele, la ce, la de, la e, y la a, y todas estaban, salvo una. Lidia consiguió acertar dos palabras: balcón y linterna. Pero la primera se le resistió, y acabó el tiempo sin acertarla. Se trataba de la cúpula, “la parte más alta del faro”, le apuntaba Jorge.

Jorge Fernández explicó las partes del faro que buscaban en el panel.

“Te lo voy a demostrar con un ejemplo gráfico. Quieta ahí”, le decía el presentador. Y se dirigió a una parte del decorado con motivos veraniegos, donde había una ilustración de un faro. “La cúpula es esto, la parte más alta. Este es el balcón, y la linterna, justamente, no tenemos. Mejor no me lo podías poner”, le explicaba señalando el dibujo, y dejando claro a Lidia que tenía la solución a su lado.

El sobre que eligió Lidia guardaba 2.500 euros, que no pudieron irse rumbo a esos países nórdicos. Pero la madrileña regresó a casa con un buen pico de dinero, a pesar de haber fallado el último panel.

El entretenimiento de Antena 3 continúa arrasando y se situó este lunes en el top de lo más visto de la jornada. La ruleta de la suerte, con Jorge Fernández y Laura Moure al frente, fue el programa no informativo más visto del día, con más de 1,4 millones de espectadores de media y un 21,1% de cuota de pantalla.

El concurso consigue, además, 2.670.000 de espectadores únicos y se alzó un día más con el ‘minuto de oro’ de la jornada en toda la televisión.