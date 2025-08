Alejandra Rubio ya habla de boda con Carlo Costanzia: “Si algún día me caso, lo diré, y haré una exclusiva”

Los recientes posados en bañador de Terelu Campos y Carmen Borrego en la portada de una conocida revista han generado numerosos comentarios en los programas de televisión en las últimas semanas. Ahora, a esta tendencia se suma Alejandra Rubio, quien ha compartido en sus redes sociales una fotografía en bikini junto a su pareja, Carlo Costanzia.

“Sin cobrar, el posado del verano”, bromeaban este martes desde el plató de Vamos a ver. La imagen, tomada en el espejo de un ascensor, muestra a Alejandra en bikini mientras Carlo la rodea con una toalla. Esta instantánea incluso puso sobre la mesa una posible boda, que Alejandra descarta como inminente, pero sí asegura que cobraría una exclusiva por dar el sí quiero.

Sobre la foto en bikini, Rubio comentaba en plató, entre risas, su afición por este tipo de imágenes: “Siempre hago foto ascensor, me encanta el momento ascensor”. Y sus compañeros elogiaron que no hubiese usado filtros en la publicación. “Todos nos retocamos alguna foto, siempre”, admitía Alejandra, a lo que Marta López replicaba: “Somos más mayores que tú, no lo necesitas”.

Marta López, además, comparó la anatomía de Alejandra con la de su madre: “Tienes las costillas para fuera como tu madre”. “Siempre”, corroboró Alejandra. El debate derivó en un juego: elegir el posado favorito de la familia Campos. Pepe del Real fue el primero en pronunciarse, destacando a Alejandra: “Lo han hecho gratis y eso hay que alabarlo”.

Por su parte, Antonio Rossi prefirió no posicionarse, defendiendo la diversidad: “Son todas diferentes, cada una con su estilo”. El periodista argumentó: “Alejandra no se puede comparar con su madre y su tía. Es una chica joven con un tipazo. Terelu tiene sus circunstancias, que no son las de Carmen. Elegir es complicado porque cada una tiene mérito propio”.

Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

Pepe del Real subrayó, por su parte: “Hay que alabar a Carmen, que es la que más titulares da de todos”. Mientras, Marta López matizaba: “Alejandra mete mucho la pata, lo cual viene bien”. Alejandra se justificó con humor: “Llevo dos añitos tremendos”.

En ese punto, Marta recordó unas declaraciones recientes de Alejandra, en las que aseguraba que no haría un posado salvo que fuese remunerado, aunque a veces lo considera. “También te digo: no me veo maquillada y haciéndome una foto en bikini, yo a mi edad. Y posando”, admitió la hija de Terelu.

Pepe del Real le preguntó si participaría en un posado para una revista de moda, aprovechando el tirón mediático de la pareja. “Si es moda, pura y dura, sí”, contestó Alejandra. Marta López quiso profundizar, preguntando qué diferencia ve entre una publicación de moda y una revista del corazón.

Rubio fue tajante: “No voy a hacer una portada en Lecturas en bañador diciendo ‘a Carmen Borrego le sobra todo el mundo’, no soy así. No me apetece”. Marta replicó que no tenía por qué dar titulares polémicos: “Podéis decir ‘nos queremos mucho’ o ‘nos vamos a casar’”.

Alejandra concluyó: “Si me caso, veremos. No saldré en bañador, saldré de otra forma”. La conversación continuó con Pepe del Real preguntando si aceptaría un posado junto a Mar Flores, y Alejandra lo descartó porque se lo han pedido junto a su madre y se ha negado.

Adriana Dorronsoro, por su parte, notó cómo a Alejandra “se le ilumina la cara” al hablar de moda.

Rubio cerró el tema con una sonrisa: “Ahora mismo no. Pero si algún día me caso, lo diré y haré una exclusiva, por supuesto”.

Al ser preguntada por Terelu, Alejandra explicó que la exconcursante de Supervivientes 2025 y ahora actriz teatral está en Málaga, “viviendo su mejor vida”. Marta López apostilló: “Está en un momento en el que no le importa ni lo que digan de Alejandra”. Finalmente, Marisa Martín Blázquez resumió el sentir del entorno: “Desde la vuelta de Supervivientes, le ha hecho un ‘clic’ la cabeza y vive más tranquila y feliz”.