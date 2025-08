Sergio Pérez, sobre la nariz de Lucas: “Hay que aplaudir su valentía, hay famosos que no muestran naturalidad en redes”

En la sección Más Espejo de Espejo Público han comentado hoy el último vídeo de Andy y Lucas en sus redes sociales, donde invitan al público a ir a un concierto. En él, Lucas tiene una nariz diferente, lo que ha provocado muchos comentarios y “burlas muy crueles”, tal como destacaba Belén Santos.

“¿Es la nariz de siempre?”, preguntaba sorprendido Miquel Valls, quien se encarga de conducir este tramo del matinal. Subrayando la evolución física de Lucas y sugiriendo que podría estar a la espera de otra intervención quirúrgica. “Hoy van a estar en Salobreña, que deberíamos ir todos para allá. Pero la nariz ha tenido una evolución”, le detallaba Belén Santos al respecto. “Ha mutado”, insistía el presentador catalán.

Con ellos dos estaban Sergio Pérez y Beatriz Miranda, y esta última aseguró: “No me quiero reír de él por su aspecto físico. Más allá de la estética tiene la voz nasal, como acatarrada, y le tiene que afectar a nivel profesional”.

En ese sentido, Sergio Pérez no quiso defender a quienes critican a Lucas, pero admite que es un tema de su nariz es algo que “todos lo comentamos. Te llama mucho la atención, lo ves y comentas”. Y subrayó la valentía de Lucas al mostrarse tal como es, sin filtros y sin miedo a los comentarios ajenos

“Hay que aplaudir la valentía. Famosos y no famosos se atreven a mostrar naturalidad en redes. Hay cientos que por un rasguño o un pelo mal colocado no salen en las redes, él muestra naturalidad, si se tiene que grabar se graba”, aseguraba.

Imagen de 'Espejo Público'.

Pero su compañera Beatriz Miranda no estaba de acuerdo: “Le ha penalizado no ser natural desde el principio. Dijo que no se había operado, fue a El Hormiguero a decir que se operó y llevó mal el postoperatorio, y eso le ha penalizado. Ha sido él quien ha puesto el foco sobre su nariz. Seguro que es un reclamo y hay gente que va al concierto a ver su nariz”.

Los demás colaboradores no se posicionaban ahí, al lado de Beatriz. Pero ella insistía: “Sé que hay gente muy freak, que no van a pagar 100 euros. Pero si están en las fiestas de tu pueblo y vale 20 euros hay gente que va a reírse”.

Miranda, además, volvió a insistir en su posición: “Antes la lió mundial, y luego lo reconoció” que se había sometido a una operación.

En suma, el debate en Espejo Público ha puesto de manifiesto la presión pública sobre los personajes famosos respecto a su apariencia física y la gestión personal de sus inseparables redes sociales. El caso de Lucas, que empezó como un simple cambio estético, se ha convertido en todo un fenómeno social donde se entremezclan la exigencia de sinceridad, la crudeza de algunas críticas y la peculiaridad del espectáculo mediático actual.