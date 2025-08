De Lara Álvarez a Gorka Rodríguez, ¿quién se pondrá al frente de 'DecoMasters', el nuevo talent show de TVE?

RTVE ya ha puesto en marcha el talent show DecoMasters, un programa en el que diez parejas de celebrities competirán para convertirse en profesionales del diseño de interiores. Este nuevo espacio está producido por Shine Iberia, productora también de MasterChef y Maestros de la costura.

Entre las parejas que formarán parte del elenco destacan figuras muy conocidas, tanto del mundo mediático como del artístico, como Isa Pantoja y su marido Asraf Beno, Eduardo Casanova junto a su amigo Canco Rodríguez, los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera, Lucía Bosé con su hija Palito Dominguín y los Gemeliers (Jesús y Daniel Oviedo).

Los últimos participantes confirmados han sido: Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Navarrete y la Terre, Raquel Meroño y Belén López, y los influencers King Bru y Andy Andrea.

El programa contará con dos jueces de gran prestigio, cuyo criterio pondrá a prueba la creatividad y destreza de los concursantes. Todavía no se conoce su identidad, como tampoco la de la figura del presentador o la presentadora de este nuevo formato.

Entre los nombres que pueden sonar para conducir el nuevo programa de Televisión Española, destacan varios por haberse convertido en las grandes apuestas de la cadena pública en esta temporada.

Casting completo de 'DecoMasters'. RTVE

Lara Álvarez

Lara Álvarez suena con fuerza para ponerse al frente del nuevo espacio. La periodista cuenta con una gran trayectoria al frente de programas de televisión, destacando su experiencia presentando Supervivientes desde Honduras. Recientemente, decidió desvincularse de Mediaset para explorar nuevos retos en un intento de "cambiar de registro".

Debutó en la cadena pública con el concurso La conexión, donde los participantes respondían a preguntas de cultura popular apoyados en vídeos y fotografías. Aunque el formato fue breve, ya que constaba de seis capítulos que se emitieron en tres semanas, desde su final sigue la incógnita sobre cuál será el siguiente paso de Lara en RTVE.

Gorka Rodríguez en 'El Cazador STARS'.

Gorka Rodríguez

Otra de las opciones posibles para ponerse al mando del nuevo formato de La 1 es Gorka Rodríguez. Es el presentador de El Cazador STARS, la versión con famosos del concurso El cazador, que se emitía por las tardes en la principal, y que ahora sigue en La 2. En este caso, cuatro concursantes famosos juegan en equipo para donar premios a entidades benéficas.

Además, Gorka regresa este lunes, 4 de agosto, a TVE para participar en el mítico programa del verano, El Grand Prix, como padrino de los tarraconenses de L'Alborç. Este esperado regreso podría marcar el inicio de una nueva etapa en la cadena para el presentador.

Chenoa

Chenoa es otro de los nombres más destacados para ocupar el gran puesto. Este 2024/2025 se ha consolidado como una de las grandes apuestas de RTVE, ganándose al público con The Floor y triunfando como presentadora de Dog house, su nuevo programa de prime time donde acompaña a familias que buscan adoptar un perro en refugios.

El espacio se emite los martes a las 22:45 horas en La 1 y ha convertido a Chenoa en un auténtico “talismán” para la cadena.

Egoitz Txurruka, 'Txurru'.

Egoitz Txurruka

Por su parte, RTVE acaba de fichar a Egoitz Txurruka, conocido como “Txurru”, para ser el conductor principal del concurso diario Trivial Pursuit. El programa, adaptación televisiva del célebre juego de mesa, verá la luz la próxima temporada.

El periodista, que cuenta con una gran experiencia en la televisión vasca, se estrena en la televisión nacional y podría optar a presentar el nuevo reality de decoración.

Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva es otra opción sólida para presentar el nuevo espacio debido a su amplia experiencia en RTVE. Destaca su papel como presentadora de Maestros de la Costura, el exitoso talent show que pone a prueba la creatividad de los concursantes en el mundo de la moda.

Desde el estreno del programa en 2018, Raquel se ha convertido en el rostro referente del formato, conduciendo tanto las ediciones originales como las versiones celebrity. Además, en el año 2023 también presentó El conquistador, junto a Julián Iantzi, donde 33 concursantes son los elegidos para poner a prueba su fortaleza física y mental.

La presentadora Paula Vázquez en un acto público.

Paula Vázquez

Paula Vázquez es la presentadora del nuevo reality de RTVE titulado Race Across the World, conocido en España como Hasta el fin del mundo. En este programa de aventuras, que estrenará próximamente en La 1, seis parejas formadas por famosos y un acompañante de su confianza recorrerán América Latina sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos como móviles o GPS, y con un presupuesto limitado.

La elección de Paula Vázquez como presentadora no es casual, ya que es una figura veterana y muy vinculada a los formatos de aventura y reality en la televisión española. No es su primera vez al mando en RTVE, ya que ha presentado las dos temporadas de Bake Off: famosos al horno y el Benidorm Fest 2025.

Aitor Albizua

El que fue presentador de La familia de la tele podría volver a TVE para formar parte de DecoMasters. En octubre de 2022 dio el salto a la televisión pública para presentar el programa El comodín de La 1. Desde enero de 2024 está al frente del programa concurso Cifras y Letras en La 2, un formato que ha consolidado su popularidad en la televisión española.

RTVE confía en él para proyectos importantes como varios programas especiales, entre ellos Telepasión y Eurovisión. Este año también ha participado en la cobertura del Orgullo LGTBIQ+, donde ha presentado junto a Eva Soriano, mostrando su compromiso con causas sociales.

De momento, RTVE no ha confirmado la fecha de estreno de DecoMasters, pero todo apunta a que llegará al inicio de la temporada 2025/2026. El talent show promete ser una divertida y exigente competición donde la técnica, creatividad y estilo serán las claves para que los concursantes logren transformar una variedad de espacios con soluciones accesibles para todo el mundo.