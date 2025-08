David Muro denuncia la falta de ayudas a dependientes: "Toda una vida cotizando y solo una pensión de 700 euros"

David Muro ha visitado este lunes, 4 de agosto, el programa que presenta Pepa Romero en Antena 3 para narrar la complicada historia que ha vivido durante los últimos años. El intérprete vio truncado su camino en la actuación al tener que enfrentar una larga enfermedad que afectó a su madre.

El parón tuvo lugar después de cuarenta años dedicados a la profesión, en los que fue protagonista de numerosas series con mucho reconocimiento en España como Los hombres de Paco, Los misterios de Laura y Acacias 38. En el año 2025 ha vuelto a la ficción con la serie que ocupa el prime time de la cadena los jueves, La encrucijada.

"No todo es tan fácil, como en cualquier trabajo, pero hay circunstancias en la vida que te obligan a apretarte los machos más que nunca", ha confesado el actor. Además, ha asegurado que se mezcla la vida personal y la profesional, y que para estar con alguien que se dedica cara al público, "tienes que tenerlos bien puestos".

Muro viene de una familia artística, ya que su padre se dedicó también al cine, llegando a grabar más de 125 películas, además de su experiencia en el teatro. Su madre fue una "gran realizadora de vestuario y no porque lo diga yo, porque lo dice la Ópera de Ballet de Sídeny".

Sin embargo, después de jubilarse, su progenitora sufrió varias enfermedades, como cáncer y alzheimer. David no ha podido evitar emocionarse hablando de ella: "Mi madre era una tía muy dura y estuvo siete años luchando contra eso hasta que tristemente se fue". Además, ha desvelado que permaneció a su lado hasta el último momento, a pesar de estar repleto de trabajo.

David Muro en 'YAS Verano'. Antena 3

"Se difundieron noticias y bulos, no sé si equivocados o con mala uva", ha comentado el hijo de Venancio Muro. Y haciendo referencia a un vídeo en Pasapalabra, en el que denunciaba la falta de amparo económico por parte de las instituciones, ha explicado que "no era para mí, sino para mi madre, porque actualmente hay muy pocas ayudas para las personas dependientes".

El actor ha confesado que destinaba "más de la mitad de su sueldo" para contratar a una persona que estuviera pendiente de su madre, ya que tenía un tratamiento "muy fuerte".

En su testimonio ha narrado cómo era trabajar en esa situación: "Estaba grabando una serie diaria y pendiente del teléfono. A veces me llegaban mensajes diciéndome que mi madre estaba muy mala".

"Soy hijo único y tampoco tengo hijos. Echaba todos los papeles posibles para ayudar a una persona que se ha pasado su vida cotizando y que se ha quedado con una pensión de 700 euros", ha sentenciado.

Además, ha descrito cómo fueron sus últimos días y qué era lo que pensaba: "Lo único que quiero es que mi madre no sufra". Y, emocionado, añadía: "Las drogas están para que ustedes las utilicen bien. La pobrecita se fue dormida y muy tranquila". "Yo me quedé agotado y me quedé hecho polvo, pero tranquilo por cómo se fue", ha concluido.