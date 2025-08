Roi Méndez: “No tengo nada en contra de 'Operación Triunfo', pero con 'R01' quería crear un proyecto limpio y ajeno"

Roi Méndez se lanza al vacío en el mundo de la música para recuperar su esencia. El artista gallego ha sorprendido a su público dando paso a una nueva versión de él mismo, bajo el nombre R01, su alter ego.

Con dos canciones únicas, Perfecto Desastre y Cómo te va?, muestra una mirada "más íntima, sin filtros ni disfraces". Y es que el cantante ha decidido apostar al todo o nada con este nuevo proyecto, que ha presentado a través del House Tour, una gira por casa de sus fans, en la que la guitarra ha sido su mejor compañera de viaje.

Este trabajo discográfico verá la luz el próximo año 2026, acompañado de conciertos, tal y como ha contado en la entrevista a BLUPER. Esta vez, en salas, donde se podrá vivir una experiencia única al conocer el universo emocional de Roi.

El artista también se encuentra inmerso en un nuevo concurso musical, aunque no tiene nada que ver con Operación Triunfo ni con el canto. Sus dotes de baile serán las protagonistas en Bailemos Celebrity, un talent show de la televisión gallega.

¿Cuál es la diferencia entre Roi Méndez, que salió de Operación Triunfo, al de ahora?

Tenía un producto muy compacto y muy cerrado. Mi equipo y yo nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos hecho anteriormente estaba un poco difuso. Con este proyecto quería empezar de cero, porque mis escuchas están muy relacionadas con compañeros de Operación Triunfo.

Roi Méndez en el 'House Tour'. E.E.

¿Cómo nace la idea de realizar un tour por casa de los fans?

Este año no teníamos planeada una gira por salas y para que este proyecto tenga sentido para poder hacerlo, la gente debería conocer todas las canciones y poder hacer un repertorio de R01. Fue por sorteo. La gente se presentó y fueron diez conciertos en diez ciudades distintas de España.

Ha sido una experiencia inolvidable. Es cierto que, al principio, es un poco raro, porque llegas a la casa de un desconocido y no sabes cómo actuar. Llegaba yo solo con mi guitarra, y los primeros minutos vives una situación rara, pero me ha encantado cómo poco a poco nos íbamos quitando capas y se generaba un entorno de confianza.

"En 'Bailamos Celebrity' me lo estoy pasando increíble y se está viendo una versión de mí que ni yo mismo conocía"

Estás participando en Bailamos Celebrity en TVG, ¿qué te motivó a formar parte de este proyecto?

Cuando empezó el casting de este programa, me propusieron porque trabajo en la cadena. Al principio, se me complicó porque había muchos ensayos y porque el House Tour me estaba limitando un poco, pero decidí hacer un esfuerzo y no me arrepiento de nada.

Me lo estoy pasando increíble y se está viendo una versión de mí que ni yo mismo conocía. Estoy muy a gusto y muy cómodo con todos mis compañeros.

¿Te recuerda a Operación Triunfo?

Un poco sí. De hecho, hay una sorpresa en la final de Bailamos que todavía no se puede contar.

¿Cómo lidiaste con las expectativas después de salir de OT?

Al principio todo el mundo es muy exigente consigo mismo y nos damos mucha caña. Lo mejor que me pudo pasar es el tiempo y que yo me fuese conociendo en este mundo, haciendo mis amigos y mi círculo. Toda la gente de la que me rodeo es súper sana, no hay envidias y eso hace que esté a gusto y que a día de hoy ya no haya expectativas.

El programa fue hace muchos años y ahora ya es súper relajante, porque sabes que lo que haces es para ti.

"Mucha gente cree que cuando sale de 'Operación Triunfo' su vida ya está hecha y no es así, al revés"

Recientemente se habló mucho del caso de Lucas Curotto, ¿crees que el público idealiza lo que pasa después de un talent show?

Lucas me parece un ejemplo perfecto. Es lo más normal del mundo y es un ejemplo para que la gente vea que no por salir en Operación Triunfo, tienes el cielo ganado. Mucha gente cree que cuando sale su vida ya está hecha y no es así. Al revés.

Ahí es cuando tienes que empezar a trabajar desde un punto en el que es muy fácil que tu cabeza no esté estable, porque vienes de una época en la que todo el mundo te adora. Hay gente que tiene a su familia cerca y puede irse a casa de sus padres, pero Lucas viene de otro país y no puede.

Parece que solo trabajan en la música las caras más conocidas como Aitana o Lola Índigo.

Al final los estadios los llenarán un 0’001%. Es decir, un porcentaje tan pequeño que si solo se pudieran dedicar a la música esa gente, habría dos personas o tres viviendo de la música. No te digo que a mí no me gustaría llenar estadios, pero depende de a qué precio.

Se trata de hacer una carrera de fondo, estar años y encontrar la forma en la que tú estés cómodo. Yo sé dónde está mi circuito, soy un chico más de salas y de conciertos.

"No es por desvincularme, porque no tengo nada en contra de Operación Triunfo, pero sí por crear un proyecto limpio y ajeno a todo"

¿Alguna vez pensaste en alejarte de la música?

Con R01 la idea es reinventarme, empezar de cero sin tener el estigma de lo anterior. No es por desvincularme, porque no tengo nada en contra de Operación Triunfo, pero sí por crear un proyecto limpio y ajeno a todo. Poder crecer desde ahí sin ningún tipo de expectativa.