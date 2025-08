Afra Blanco, sindicalista: "Lo que va a destruir a las empresas de nuestro país es perder la suficiencia en el salario"

laSexta Xplica no cierra por verano. El programa, precisamente, ha querido abordar los gastos de las vacaciones de la ciudadanía española. El espacio señalaba que uno de cada cinco trabajadores no podrá irse a ningún lado durante sus días de descanso. Afra Blanco ha alertado sobre el aumento de precios.

A pesar de los aparentes datos buenos de empleo, se señalaba cómo el aumento del turismo masivo y el aumento del coste de vida está provocando el efecto adverso. “Es el contraste que tenemos en la economía en este momento. Hay récord en número de afiliados en la Seguridad Social, pero mucha gente no puede irse de vacaciones”, explicaba José María Camarero.

“Hemos echado cuentas e irse a un hotel o apartamento, a restaurantes que no son del lujo, moverse, el transporte. Todo sale muy caro, cuesta dos salarios. Es sacrificar dos meses de sueldo para siete días de descanso. No hay dinero para hacerlo. Mucha gente, de verdad, no puede irse de vacaciones”, analizaba el periodista económico.

Afra Blanco advertía cómo estos precios no están yendo a la par de los salarios. De hecho, el precio medio de una habitación de hotel está entre los 102,8 y los 129,8 euros. “Para poder defender la sanidad pública y universal, no necesito ser enfermera. Con lo cual, para poder defender a las empresas, no necesito ser empresaria”, comenzaba la sindicalista en su intervención.

“Dicho esto, el problema que tenemos actualmente y que va a destruir a las empresas de nuestro país es si se pierde el concepto de la suficiencia en el salario. Y lo cierto es que se está perdiendo. Esta semana, se ha presentado un estudio en relación de convenios a territorios en relación a la vivienda”, argumentaba.

Luis Castillo y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“El problema que está teniendo el trabajador del sector turístico es este. Antes estábamos escuchando, precisamente, a una Kelly. ¿Qué pasa con ellas? Las personas que trabajan en la limpieza tendrían que tener un salario entre un 113% y un 213% más alto en Madrid para poder tener acceso a la vivienda. Eso les permitiría ahorrar e irse de vacaciones”, proseguía.

“¿Qué está pasando con la hostelería? Son tres cuartas partes más de lo mismo. Sus salarios deberían aumentarse entre un 131% y un 179% para poder tener acceso a unas vacaciones. Con lo cual, estamos hablando de un sector muy precarizado”, concluía la colaboradora antes de ser interrumpida por Verónica Sanz, quien daba la palabra a otra Xplicadora.