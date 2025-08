Mercedes Milá denuncia suplantación de su identidad con inteligencia artificial: su dramático mensaje

En más de una ocasión, varios famosos han denunciado que estafadores hayan utilizado su imagen para campañas fraudulentas. La irrupción de la IA ha provocado que dichas estafas estén proliferando. La última víctima ha sido Mercedes Milá.

La veterana periodista se ha visto obligada a lanzar un contundente mensaje en su cuenta personal de Instagram para denunciar una serie de vídeos surgidos en TikTok en los que se ha manipulado su imagen y se ha utilizado su voz, mediante inteligencia artificial, para vender una serie de productos relacionados con la salud.

En la red social china se puede ver un vídeo hecho por IA que utiliza la imagen de la periodista para vender un presunto tratamiento milagroso. “Mercedes Milá casi muere tras el tratamiento. Lo que hizo después dejó a España en shock”, se dice en este anuncio fraudulento.

Milá ha denunciado tanto este vídeo falso como el hecho de que la IA haya reproducido con tanta exactitud su voz y gestos. “Más allá de la impresión de ver mi cara y mi voz diciendo cosas que nunca he dicho, lo que más me preocupa es el daño que puede causar este anuncio”, exponía.

“Están manipulando imágenes para vender un producto relacionado con la salud, y eso es muy grave”, agregaba la periodista, quien estrenará próximamente un nuevo programa en TVE, Me meto en un jardín.

Mercedes Milá. 'Y ahora Sonsoles'.

La presentadora revelaba que había reclamado ya a TikTok por la existencia de estos fraudes. Sin embargo, parece que la red social china no sólo le ha ignorado, sino que considera que no hay fraude alguno. “[Dicen que] no incumple las normas de comunidad”, denunciaba en Instagram.

“Las plataformas como TikTok deberían ser parte de la solución, pero si se niegan a serlo, por lo menos no deberían ser parte del problema”, agregaba Milá, denunciando así la inacción de las redes.

“El vídeo ya tiene más de medio millón de visualizaciones. Llevamos meses viendo este tipo de estafas. En abril, la Guardia Civil desmanteló una organización criminal que había estafado 19 millones de euros mediante vídeos falsos de famosos promocionando criptomonedas”, denuncia.

“Desde aquí les exijo que retiren el vídeo falso que, según ellos, no infringe sus normas, y les pido que tomen medidas reales para atajar este problema que están alimentando”, concluía. Una denuncia pública que ha tenido el apoyo de numerosos rostros como el de David Cantero, Marta Torné o Judit Mascó.

Recientemente, a Sonsoles Ónega le pasó algo similar. De hecho, una seguidora del programa lo denunció en su magacín en Antena 3, revelando que una amiga suya cayó en la trama. Unos estafadores modificaron una imagen suya, mostrándola en silla de ruedas y hablando de una presunta crema que le había ayudado a volver a caminar. La periodista visibilizó en su programa este fraude.