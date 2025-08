Tensión en ‘Espejo Público’ entre Jaime de los Santos y Miquel Valls: “Te has sentido atacado y no sé por qué”

El diputado nacional por el Partido Popular Jaime de los Santos ha participado esta mañana activamente en Espejo Público. Primero, en la mesa de actualidad política que comanda Lorena García y, más tarde, en la sección Más Espejo, con Miquel Valls.

Allí se han tratado, entre otros asuntos, la problemática de la vivienda, en especial, en Baleares, donde muchos profesionales no pueden ir a trabajar porque no tienen dónde dormir. “¿Cuándo os vais a sentar los políticos para solucionar este problema?”, preguntó Miquel Valls al también vicesecretario de Educación e Igualdad del PP.

“Sabes qué pasa, que estoy un poco cansado de que los periodistas, habléis de los políticos como esas gentes...”, comenzó a decir el mandatario, muy enfadado. Miquel se apresuraba entonces a decirle que solo había lanzado una pregunta. “Y te la voy a contestar”, le aclaraba el político madrileño.

Así, de los Santos apuntó que hay periodistas que describen a los políticos como “seres humanos que nacemos de vainas y no tenemos ni idea de la realidad”. Y recordó que él viene de una familia humilde, con padre mecánico, madre modista y hermana peluquera.

“Vamos a poner las cosas en su sitio. Los buenos políticos hacemos todo lo que podemos para implementar medidas para mejorar la vida de los demás”, expuso entonces, detallando que hay situaciones muy complejas, como sucede en Baleares con la vivienda.

Jaime de los Santos en 'Espejo Público'.

Miquel Valls le preguntó qué medidas propondría, y Jaime de los Santos apuntó que ya se trabaja para hacer un mayor parque de viviendas, y que el consejero de educación balear está diseñando “posibilidades habitacionales” para los profesores.

El político no parecía haber abandonado su enfado, y señaló que “con grandilocuentes titulares que pongan toda la responsabilidad en los políticos avanzamos lo justo”. “No nos estamos dando cuenta, como sociedad, de qué daño hacemos a la democracia cuando atacamos a la política”, siguió defendiendo.

Solo te he preguntado por algo muy genérico y me has contestado de una manera, te has sentido atacado, no sé por qué”, atinaba a decir Miquel Valls. “Yo como político me veo obligado a defender la clase política...” decía el madrileño, mientras Valls le pisaba la respuesta para incidir en que él pregunta por las personas que tienen problemas.

Más adelante, al ir a despedirlo, Miquel Valls le dijo a Jaime de los Santos: “Buen fin de semana, querido. ¿Has estado bien? Mi pregunta te ha cabreado, ¿se te ha pasado? Eres así impulsivo”.

“Tú nunca me cabreas”, apuró a responder el popular. “El problema que yo veo es que estamos haciendo un flaco favor a la democracia si nos cargamos todo el sistema político. Hay que ser ultraexigentes con nuestra función y a los que lo hagamos mal sacadnos de la cosa pública, pero hay que dar las gracias, y así no me las doy a mí mismo, que en cientos y cientos de municipios en este país los políticos hacen mucho por sus vecinos sin cobrar un céntimo”, atinó a exponer, antes de marcharse.