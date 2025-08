Dulceida, rotunda en ‘Mis raíces’: “La gran mayoría de los niños que están creciendo van a ser bisexuales”

Aida Doménech, Dulceida, ha sido la nueva protagonista de Mis raíces, el programa de entrevistas de Isabel Jiménez en Cuatro. Y allí ha repasado su meteórico ascenso como influencer cuando apenas existía ese concepto y cómo su familia vivió esa transformación.

Entre otras cosas, Dulceida ha hablado de su orientación, pues es bisexual. “Yo creo que las nuevas generaciones, todos los niños que están creciendo, creo que una gran mayoría van a ser bisexuales. Creo que ya está pasando con 18 años, que cada vez más es como que no te cierras en lo que sientes, en conocer”, aseguraba la creadora de contenido.

También ha recordado cómo su madre le preguntó si le gustaba Alba Paul, su actual pareja, con la que tiene una hija. “Fue muy fuerte y encima yo no lo había dicho…”, explicó la protagonista de la entrega.

Así, asegura que era algo que no se esperaba y le vino “de sopetón”. Y su madre, Anna, lo aceptó con naturalidad: “Al final te enamoras de la persona y si la persona es de tu mismo sexo, pues qué más da”.

Su padre, Salvador, “no entendía, yo creo que no había escuchado nunca lo que era ser bisexual”. Pero, finalmente, acabó comprendiendo qué era lo que sentía su hija con Brad Pitt como ejemplo. “Me dijo: ¿tú te irías con Brad Pitt? ¿Dejarías a Alba? Y yo le dije, hombre, pues me encanta Brad Pitt, pero no, porque estoy muy enamorada de Alba y me dijo, vale, ya lo entiendo, ya está”.

Dulceida en 'Mis raíces'.

Sobre su maternidad, Dulceida ha recordado que sintió el instinto maternal al ver a su sobrina. Y puso sobre la mesa la “nueva oleada de odio” que vivió cuando anunció que sería madre junto a Alba Paul: “Me decían cosas como que me iba a castigar Dios, o que mi hija necesitaba un padre”.

Por eso, admite que “me da un poco de miedo” que su hija vaya a tener que enfrentarse “a personas así”. “Espero que esté bien educada y rodeada para poder hacerlo”, expresaba la creadora de contenido.

La entrega de Dulceida de Mis raíces atrajo a una media de 316.000 espectadores. Esto representó un 4,3% de cuota de pantalla. Lo más visto de la noche, por cuota de pantalla, fue La encrucijada con un 10,8%, seguido de cerca del cierre de Futuro imperfecto con un 10,6%.