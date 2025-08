Cristina Villanueva dice adiós a laSexta: la periodista cierra una etapa tras 19 años en los informativos del fin de semana

Cristina Villanueva se despide este verano de laSexta tras casi dos décadas como rostro habitual de los informativos del fin de semana. La periodista ha decidido poner fin a su etapa en el grupo Atresmedia en busca de nuevos horizontes profesionales, tal como adelanta Informalia y ha podido confirmar BLUPER.

Se trata de una noticia que ha pillado por sorpresa tanto a compañeros de la comunicadora como a espectadores, pues no había indicios que hubieran presagiado su salida. De momento, Atresmedia no ha dado detalles sobre quién tomará el relevo en sus funciones a los mandos del noticiero.

Los primeros rumores apuntan a que Cristina Villanueva podría fichar por otra cadena nacional. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ningún nuevo proyecto dentro del panorama audiovisual.

También se especula con la posibilidad de que inicie un camino profesional alejado del periodismo televisivo. Algunas fuentes señalan que la periodista estaría interesada en nuevos retos vinculados a la cultura o la escritura.

Cristina Villanueva inició su carrera en Televisión Española. Formó parte del equipo de Deportes, desde donde cubrió eventos como los Juegos Olímpicos de Atenas o los campeonatos mundiales de motociclismo y natación.

Cristina Villanueva.

Del mismo modo, en la televisión pública nacional también condujo el informativo nocturno en catalán y presentó las noticias en La 2, consolidando una trayectoria versátil desde sus primeros pasos ante la cámara.

No fue hasta el año 2006 cuando dio el salto a laSexta, cadena que entonces no pertenecía a Atresmedia, y en la que se convirtió en un rostro clave de los fines de semana. Fue parte del equipo fundacional de los informativos y presentó durante 19 años sin interrupciones.

También participó en el espacio Sexto Sentido, junto a Mamen Mendizábal y Helena Resano, y condujo otros programas como No me digas que no te gusta el fútbol o Verano directo. Más allá de la televisión, ha colaborado en la emisora Onda Cero, dentro del programa La Brújula, y publicó el libro Desplegando velas, donde reflexiona sobre su vida y carrera.

Su salida deja una huella importante en laSexta y abre interrogantes sobre su futuro profesional. Por ahora, la periodista guarda silencio sobre sus próximos pasos, y en sus redes sociales tiene como última publicación un mensaje que puede interpretarse como una despedida de sus compañeros: “Enjoy de moment, ¡amigas! Os echaré de menos”.