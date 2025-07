La doble de Shakira, en 'Espejo Público': "Me han dicho que vengo a España en busca de mi Piqué"

La gran incógnita que rodea a la figura de Shakira por la posibilidad de utilizar dobles para sus eventos sigue en el punto de mira después de que Pilar Vidal, colaboradora de Espejo Público, comentase en el programa que no era la artista la que recibía a sus fans.

"Alguien a quien conozco ha estado hace poco viendo un show de Shakira, y tuvo acceso a conocer a Shakira. El otro día me enseñó una foto, y no era ella. Te juro que no era Shakira", afirmó el pasado 25 de julio, a la vez que explicó que estaba investigando quién era la persona que se escondía tras el nombre de la colombiana.

En el programa de este jueves, 31 de julio, se han resuelto todas las dudas que se generaron después de la anécdota de Pilar Vidal. Recorriendo los pasillos de Antena 3, se podía ver la figura de una mujer caracterizada como Shakira, con el mismo peinado e, incluso, con ropa similar a la que utiliza en los conciertos.

Al ritmo de Me enamoré, ha entrado por el plató de Espejo Público Andrea Correa, conocida como la "Shakira chilena". Miquel Valls ha reconocido que el parecido es asombroso, tanto así que, aunque él ha podido disfrutar de las actuaciones de la cantante en directo, ha expresado que estaba "flipando" al verla.

"Ha sido todo cosa de maquillaje", ha explicado la doble, asegurando que no se ha hecho "nada en el rostro". Además, ha confesado que "no me parecía en lo absoluto, ha sido un trabajo de maquillaje y caracterización bajo mis propias manos". Y, aunque el parecido físico es lo que más ha impactado a los colaboradores, ella ha confirmado que la historia no empezó por eso, sino por la voz.

La doble de Shakira en 'Espejo Público'. Antena 3

Para demostrar la similitud entre la voz de la artista y la suya, el programa ha mostrado un vídeo en el que aparece Andrea Correa junto al doble de Maluma. Ambos cantaban El reencuentro en el contenido que han compartido en sus redes sociales, y lo hacían caracterizados de los personajes a los que aseguran parecerse.

"Es exacta. Cuando vimos el vídeo por primera vez no sabíamos si eras tú o Shakira", han comentado impresionados los colaboradores del magacín de Antena 3. De hecho, la doble de la cantante realizó un experimento acompañando a una empresa de seguridad, en el que paseaba por un centro comercial de Barcelona.

La gente fue en avalancha hacia ella, creyendo que era Shakira realmente. Además, con especial felicidad, ha desvelado que la intérprete de Loba sí conoce su existencia, aunque todavía no la ha podido conocer en persona.

"¿Has encontrado un doble de Piqué?", le ha preguntado la periodista Lorena Vázquez. "A mí me han dicho que vengo en busca de mi Piqué", ha respondido entre risas la chilena.