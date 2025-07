Gervasio Deferr, rotundo en ‘Código 10’: “He venido aquí porque es la única manera que conozco para defenderme”

Gervasio Deferr visitó este martes Código 10, y allí ha roto su silencio, tras siete meses alejado de los medios. Allí ha hablado alto y claro sobre la acusación de abusos sexuales y maltrato de la que se hizo eco un periódico en noviembre del pasado año, y que truncó sus proyectos profesionales más inminentes.

Recordemos que ese otoño Atresmedia iba a estrenar la serie El gran salto, donde narraba su ascenso y caída en el mundo del deporte, y que adaptaba sus memorias. Sin embargo, esta acusación provocó que todo se paralizase, y la serie acabó viendo la luz a finales de junio y sin demasiada promoción.

En Código 10, Gervasio Deferr ha asegurado sentirse dolido, “intentando defenderme de un anonimato, así que, en una posición complicada. Pero bueno, voy a pelear hasta el final porque mi inocencia tiene que salir adelante”.

Hay que destacar que la acusación provenía de una mujer, que le aseguró que todo sucedió en el Centro de Alto Rendimiento cuando él era mayor de edad, y ella, menor. Unos hechos que, según el abogado de la denunciante, habría sucedido también con al menos otras dos mujeres. Como los hechos estaban prescritos no hubo denuncia judicial.

“No sé si podré limpiar mi nombre. En todo caso, yo tengo que intentarlo porque, evidentemente, si hay alguien que puede permitirse el lujo de anónimamente señalarme de esa manera, yo tengo que poder de algún lado. Y por eso he venido aquí, porque es la única manera que conozco o que he entendido que tengo para defenderme”, explicaba en el programa de Mediaset.

Gervasio Deferr en 'Código 10'.

De esta manera, Deferr parece no haber encontrado otro programa de televisión en el que poder responder a las acusaciones en primera persona. Cuando saltó la noticia de la acusación, el atleta tenía previstas visitas a espacios como El Hormiguero para promocionar El gran salto, pero esto no llegó a ocurrir.

“Yo he pasado por un proceso de unos años muy complicados después de mi retirada, muy destructivos, autodestructivos, yo siempre que he hecho daño ha sido a mí mismo”, ha explicado también el deportista en Cuatro.

“Y entonces, estaba resurgiendo un poquito, volviendo con el libro, intentando resiliencia, intentando explicar, intentando ayudar a la gente que haya podido pasar por un mismo proceso. Y ahora todo esto me ha bloqueado otra vez. Tengo que, de la nada, justificar que no soy un violador, cuando yo nunca he tenido ninguna denuncia, nunca he tenido ningún tipo de problema en ese sentido”, terminó sentenciando.