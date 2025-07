Carlos Sobera se queda a cuadros al conocer el secreto de una soltera: "La madre que me parió, ¿qué me estás diciendo?"

Al grito de "¡Paqui!" ha recibido Carlos Sobera a una de las solteras que visitaban su restaurante este miércoles. Una empresaria jubilada de 74 años ha aparecido por la puerta de First Dates para buscar no una pareja, sino un compañero de vida.

"Me considero una cachonda mental porque no me da vergüenza ponerme a bailar en un autobús donde vamos un grupo de personas o en una plaza, pero tengo mi cabeza bien amueblada", ha dicho, presentándose ante las cámaras de Telecinco.

Aunque ha llegado al programa para tener una cita, Paqui acarrea con un problema desde hace 30 años, y es que no ha superado a su exmarido. Tanto así que no ha podido evitar alabarlo frente a Sobera: "Un tío encantador, maravilloso, un buen padre, un buen compañero y un buen amante". Ante esta declaración, el presentador se ha quedado boquiabierto: "La madre que me parió, ¿qué me estás diciendo?".

Paqui, empresaria jubilada de 74 años. Telecinco

A pesar de que la dejó porque se enamoró de otra, ha confesado que sigue enamorada de él: "Estoy enamorada o obsesionada con mi primer amor, precisamente porque fue mi gran amor". La cita de Paqui se enfrentaba a un gran reto, enamorarla de nuevo.

Un "todoterreno" llamado Juan, un agricultor jubilado de 81 años, ha aparecido para conquistar el corazón de la empresaria. "Me voy a correr, me gusta viajar y me gusta bailar", ha asegurado, además de confesar que su gran problema es enamorarse en cuanto ve a una mujer".

Pero si cree en el amor a primera vista, no ha tenido suerte con su compañera de cena, que al verle no ha podido evitar pronunciar "la madre que me parió", mientras pedía, por favor, que "no". "No me gusta nada", ha recalcado Paqui, al contrario que a Juan, que le "ha gustado un montón".

Juan, agricultor jubilado de 81 años. Telecinco

Nada parecía cuadrarle a la soltera, que al conocer la edad de su cita incluso se ha atragantado: "Me ha parecido mayor". Ni siquiera cuando le ha comentado que compartían la afición de viajar, ya que Juan realiza viajes a través del hogar del jubilado y ella prefiere "la aventura y conocer otros países".

A Paqui se le ha iluminado el cielo cuando ha escuchado que Juan busca una pareja con la que convivir, algo que no entra en sus planes. "Yo no estoy preparada para ello, ya he convivido con diferentes parejas", le ha contado ella.

"A mí me has parecido educado, pero ante todo sinceridad", le ha avanzado antes de decirle al equipo de First Dates que lo encuentra "muy antiguo" para ella. Sin embargo, ha querido saber el motivo por el que él desea vivir con una mujer, a lo que le ha respondido que "me siento muy solo".

Cita de Juan y Paqui. Telecinco

Después de este emotivo momento, han cambiado drásticamente el tema, intentando conocer sus gustos en la cama. "Yo en el sexo he sido muy valiente", ha explicado Juan. "No creo que lo nuestro vaya a más ni mucho menos", mantenía ella.

De la velada han pasado a una pequeña habitación, donde han demostrado sus dotes con el baile al ritmo del cha cha cha. "Todas las mujeres que he conocido me han chuleado", ha confesado el jubilado, con esperanza de que no le sucediera lo mismo con Paqui.

La decepción no ha tardado en llegar. En la decisión final, la sinceridad ha primado a la simpatía, y la empresaria ha respondido que no tendría una segunda cita como pareja porque no ha habido feeling. Él, aunque ya había aceptado la propuesta, ha reconocido que cuando Paqui le había confesado que no quería la convivencia, tendría que haber dicho que no quería seguir conociéndola.

"Sigo siendo una persona que comete errores siempre, aun sabiendo que no consigo nada", ha lamentado, a la vez que ha admitido que le duele que le digan que "no".