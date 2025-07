Andoni Ferreño y la “tiranía de la dieta” en televisión: “Engordé mis kilitos y me dieron un toque de atención”

Fue una estrella de la televisión en los años 90, y su carrera continuó en la siguiente década, hasta que, como él mismo definió ayer, en el año 2009 “el teléfono dejó de sonar”. Estamos hablando de Andoni Ferreño, quien fue conductor de espacios como Telecupón, La ruleta de la fortuna o Vivan los novios, entre otros.

Este martes visitó Y ahora, Sonsoles, y allí explicó a Pepa Romero cómo se volcó en el teatro cuando dejó de tener trabajo en la pequeña pantalla como maestro de ceremonias. Cruzó el charco, y comenzó a encadenar proyectos, también como actor de novelas.

Una de las series que protagonizó fue La Pola, para la televisión colombiana, que allí fue un éxito, pero no ha llegado a nuestro país. “Me dio mucha pena que no la pusieran aquí en televisión, en España”, reconocía el artista. Cree, eso sí, que igual por el acento no se ha programado en ningún canal.

De su etapa en televisión, Ferreño ha destacado “la tiranía de la dieta para las chicas y para los chicos”. Y es que si aumentaban de peso alguien de arriba se lo hacía saber. “Yo tuve una época en la que me comía a mí mismo. Engordé mis kilitos y me dieron un toque de atención. Me dijeron que no me viniera arriba ni a lo ancho, tampoco, porque habría que cambiar todo el vestuario”, expuso.

“Llegaba un momento que temía por mi puesto de trabajo”, explicaba el invitado en Antena 3. “La competencia era mucha. Cuando irrumpimos gente como Agustín Bravo o yo, desplazamos a una generación que estaba en ese momento en la tele”, señalaba.

Ferreño en una imagen en 'La ruleta de la fortuna'.

“Lo que hicimos nosotros también nos lo podían hacer a nosotros. Venía gente muy buena detrás llamando a la puerta diciendo que si no nos cuidábamos nosotros, entrarían ellos. Existía esa tiranía de estar en forma y de cuidarse”, siguió detallando. En la actualidad, Andoni sigue haciendo ejercicio y alimentándose bien, pero para “sentirse bien con uno mismo”.

En sus años en televisión, Ferreño tuvo compañeras bellísimas. “Lo tenían más difícil las chicas, pero tenían tanto talento y eran tan maravillosas que yo no reparaba tanto en el físico. Qué bien lo hacían, eran estupendas, cantaban, bailaban, interpretaban y presentaban”, enumeró.

En concreto, destacó a Norma Duval. “Cuando hice un programa con ella yo estaba asustadísimo porque me impactaba Norma, era una atleta. Entrenaba muchísimo para estar tan bien”.