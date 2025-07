Duro enfrentamiento entre Joaquín Prat y una entrevistada: "Cojo el pinganillo y os dejo con la palabra en la boca"

En la mañana de este martes se ha vivido un complicado cruce de palabras en Vamos a ver entre Joaquín Prat y una entrevistada, que trataba de defender a su hijo okupa.

La propietaria de la casa adquirió la vivienda a sabiendas de que estaba okupada, después de hablar con la persona que se encontraba dentro y que le aseguró que abandonaría el edificio en una franja de tres semanas. Sin embargo, transcurridos dos meses, todavía no ha cumplido su palabra y Cristina, la dueña de la casa, ha confesado al programa que está "desesperada".

"Nos dieron el compromiso firme de que iban a marcharse porque sabían que éramos una familia. Sabemos que era un paso arriesgado, pero no lo hicimos a ciegas. Ahora ya nos han verbalizado que no se piensan ir de ahí", ha contado la afectada. Además, ha asegurado que el okupa "ha convertido una calle tranquila en una calle a la que constantemente tiene que venir la policía".

El programa de Joaquín Prat también ha podido conocer el testimonio de María, la madre del okupa, que ha protagonizado un desencuentro tenso con el presentador. "La intro que habéis hecho está coja, le falta una versión", ha arrancado así su intervención en directo. Y también se ha dirigido directamente contra el periodista: "Joaquín, has hecho juicios de valor y no conoces la historia de mi hijo".

"No se pueden emitir juicios de valor haciendo buen periodismo sin contrastar antes las dos partes y es lo que acaba de ocurrir", ha sentenciado María. En la historia que contaba, describía que le pidió tiempo a la dueña del domicilio para conseguir otro y retirarse, ante lo que ha saltado Prat para cuestionar por qué su hijo no vive con ella, en la casa de al lado, y está okupando una que no es suya.

"No me vas a encontrar", le ha respondido la entrevistada ante la pregunta. Joaquín ha estallado inmediatamente: "No te voy a encontrar porque tu hijo está en una casa que no es suya mientras la propietaria legítima está en la p... calle". Un comentario que ha ofendido a María por el tono y el lenguaje.

Joaquín Prat discute con una entrevistada en 'Vamos a ver'. Telecinco

Poco después, el rostro de Telecinco ha vuelto a intervenir para conseguir llegar a un punto en común: "Yo entiendo que tu hijo tiene un problema de soluciones habitacionales como muchísimos españoles, pero dásela tú, que eres su madre". La madre del okupa ha contraatacado diciéndole que estaba haciendo preguntas "impertinentes" porque no conoce la historia de su hijo.

Durante su entrevista, Joaquín ha recordado que, pese a que tuviera el permiso del anterior dueño, ahora Cristina es la propietaria del domicilio. "¿Me dejas terminar o cojo el pinganillo y os dejo con la palabra en la boca?", ha exclamado ella con molestia.

"Haz lo que te parezca", ha añadido el presentador ante el comentario de la entrevistada, manteniendo su parecer sobre este caso de okupación.